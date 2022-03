Libri: Romano De Marco, La casa sul promontorio

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - ROMANO DE MARCO, LA CASA SUL PROMONTORIO 8Salani, pp.288, 16.90 euro). Indaga le oscurità dell'animo umano, la complessità delle relazioni e il concetto di limite quando in gioco ci sono desideri da appagare il nuovo romanzo di Romano De Marco, dal titolo "La casa sul promontorio", edito da Salani. L'autore, una delle firme più apprezzate del crime italiano, confeziona un thriller spietato, in cui è grande l'attenzione alla definizione psicologica dei personaggi e alla descrizione dei luoghi. La vicenda è quella di Matteo Lanza, scrittore di successo, ricco e con una bella famiglia. Una sera però tutto nella sua vita viene distrutto irrimediabilmente, perché sua moglie e i loro due figli vengono massacrati. Due anni dopo dal delitto, scagionato da ogni accusa per il triplice omicidio, Lanza vuole tornare a scrivere e sceglie di rifugiarsi in una bella villa nascosta dalla vegetazione e affacciata sul mare. Conosce una donna e forse riesce a ritrovare la giusta ispirazione. Peccato che neppure in quel paradiso lo scrittore potrà trovare pace: gli incubi, le visioni angoscianti, i presagi di sventura continuano a perseguitarlo. Nel rispetto dei canoni del genere, il libro svela la verità senza fretta, con continui colpi di scena, in pagine dense capaci di sorprendere il lettore. (ANSA).