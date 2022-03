Sale di mare e lacrime, esce in Italia esordio Gabriela Garcia

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - GABRIELA GARCIA, SALE DI MARE E LACRIME (HARPERCOLLINS, PP 304, EURO 19.00).

Esce in Italia il 17 marzo per HarperCollins, nella traduzione di Valeria Bastia, l'esordio subito caso editoriale di Gabriela Garcia 'Sale di mare e lacrime' che ci porta nel cuore oscuro dell'America moderna con una storia di diaspora e di madri e di figlie che si rialzano sempre, nonostante tutto. Figlia di immigrati da Cuba e dal Messico, la Garcia è cresciuta a Miami e ha studiato Sociologia alla Fordham University. Scrittrice e poetessa, suoi scritti e poesie sono apparsi su American Poetry, Tin House, Zyzzyva e altre importanti riviste letterarie, vincendo prestigiosi riconoscimenti come il Rona Jaffe Foundation Writer's Award.

Femminista da sempre, ha lavorato anche nell'ambito della tutela dei migranti e tenuto corsi di scrittura creativa alla Purdue University.

In 'Sale di mare e lacrime', venduto in tutto il mondo e bestseller del New York Times, ci racconta la storia di cinque generazioni di donne latino americane. Nel 1866 a Cuba María Isabel è la sola lavorante donna in una fabbrica di sigari e ogni giorno, mentre arrotola il tabacco, ascolta le parole di un uomo, Antonio, che legge per loro.

Nel 1959, sempre a Cuba, Dolores guarda il marito allontanarsi verso le montagne. Ha risposto alla chiamata alle armi di Fidel Castro e nella sua anima lei spera che sia l'ultima volta che lo vede. Se dovesse tornare, Dolores sa che per sopravvivere dovrà fare una scelta che sconvolgerà il mondo di Carmen, sua figlia.

Nel 2016 a Miami, Carmen, immigrata cubana di prima generazione, negli Stati Uniti credeva di poter offrire alla figlia Jeanette un futuro migliore. E invece il sogno americano si rivela per lei un'illusione, perché ogni giorno ripensa al paese di origine e al difficile rapporto con la propria madre, con cui non ha contatti da anni. La stessa donna che Jeanette, ribelle e in continua lotta contro la tossicodipendenza, vorrebbe incontrare per saperne di più della storia della sua famiglia, e per comprendere meglio se stessa. (ANSA).