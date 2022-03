Booker Prize 2022, selezionate le 13 opere della longlist

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - È stata selezionata la longlist dell'International Booker Prize 2022, il premio letterario britannico fra i più prestigiosi per gli scrittori di lingua inglese.

Fra le 135 proposte arrivate all'attenzione dei giurati sono state selezionate 13 opere tra le quali 'Heaven' (Picador) del giapponese Mieko Kawakami, pubblicato in Italia dalle Edizioni E/O nel 2021, 'More Than I Love My Life' (Penguin Random House UK/Jonathan Cape Cape) di David Grossman pubblicato in Italia da Mondadori con il titolo 'La vita gioca con me' nel 2019 e 'The Books of Jacob' (Fitzcarraldo Editions) di Olga Tokarczuk in uscita a settembre 2022 in Italia per Bompiani che pubblicherà nel 2022 altre due autrici della longlist: 'Paradais' (Fitzcarraldo Editions) di Fernanda Melchor (Messico) e 'The Book of Mother' (Virago) di Violaine Huisman (Francia).

Ecco le altre opere: 'Love in the Big City' (Tilted Axis) di Sang Young Park (Sud Corea); 'Happy Stories, Mostly' (Tilted Axis) di Norman Erikson Pasaribu (Indonesia); Elena Knows (Charco Press) di Claudia Piñeiro (Argentina); 'Phenotypes' (And Other Stories) di Paulo Scott (Brasile); 'Damion Searls' (Fitzcarraldo Editions) di Jon Fosse (Norvegia); 'After the Sun' (Lolli Editions) di Jonas Eika (Danimarca); 'Tomb of Sand' (Tilted Axis) di Geetanjali Shree (India); 'Cursed Bunny' (Honford Star) di Bora Chung (Sud Corea).

Le sei opere finaliste che andranno a comporre la shortlist saranno annunciate il 7 aprile, la cerimonia di premiazione finale si terrà il 26 maggio. (ANSA).