Ines Cagnati, l'amore più forte della vita

(di Paolo Petroni) (ANSA) - ROMA, 08 MAR - INES CAGNATI, ''GENIE LA MATTA'' (ADELPHI, pp. 184 - 18,00 euro - Traduzione di Ena Marchi). Estrema solitudine e paura dell'abbandono sono i sentimenti che segnano Marie, io narrante di questa drammatica, eppure luminosa, storia di una donna, sua madre Génie, che, perché si è ribellata alle convenzioni e al falso moralismo della sua famiglia e della comunità in cui vive, chiudendosi nel silenzio della propria sofferenza dopo essersi rifiutata di sposare l'uomo che l'ha violentata e messa incinta a 17 anni, verrà sempre chiamata da tutti Génie la matta, come veniamo a sapere sin dalla prima riga, di cui tutto il racconto sarà la spiegazione.

Siamo in una misera campagna francese, forse la stessa dove è nata l'autrice, figlia di immigrati veneti, dove si conduce una vita di lavoro e povertà, che per Génie, messa ai margini e schiacciata dal disprezzo della gente, a cominciare da quello dei propri genitori, in particolare di una madre impietosa e cattiva, che lo usa per sfruttarla facendola lavorare nei capi sino allo sfinimento e pagandola due lire o con qualcosa da mangiare per lei e la bambina, che vivono in una casa molto mal messa e isolata contornata da salici. Lei, che ''prima della disgrazia'' era sempre allegra, ora, col ''suo viso pieno di silenzio'' e ''gli occhi color delle lacrime'' tanto avevano pianto, veniva chiamata nelle fattorie per dare una mano nei lavori, in primavera a zappare le vigne o i campi di fave e piselli, poi c'era il tempo della fienagione, della mietitura, della vendemmia e ''mi ricordo dei boschi d'inverno, del fuoco, del freddo, di lei e di me nei boschi freddi'', dove andava a far legna, mentre la figlia, che la seguiva o raggiungeva dopo la scuola, faceva mazzolini di fiori o coglieva il songino da mangiare la sera o frutti per fare marmellate, a seconda delle stagioni.

In risposta al suo amore totale e sofferto che riempie tutto il racconto, al desiderio, anzi bisogno di starle accanto e correrle ''dietro con tutta la forza delle mie gambette'' temendo di perderla e venir lasciata sola, Marie si sentiva dire sempre, quasi come unica comunicazione tra loro, ''Torna a casa'' o ''Levati dai piedi'', e poi a casa ''Vai a letto'', che sembravano frutto di fatica e insofferenza per quella figlia la cui nascita le aveva rovinato la vita, ma probabilmente avevano un'origine protettiva. Del resto Génie di lei si occupa sempre, aldilà di qualsiasi indicibile stanchezza e il giorno che un uomo, Antoine, anche lui un'isolato, sfortunato e al centro di feroci maldicenze nel paese, le chiede di andare a vivere con lui, lei imporrà come condizione solo che la figlia sia aiutata a continuare gli studi e andare alle scuole superiori.

Antoine si rivelerà uomo di buon cuore e, quando lei resterà incinta, la sposerà e accoglierà felice la nascita di un bel bambino dai riccioli neri, amato anche dalla sorella, quando torna a casa dal collegio a La Rochelle dove studia, trovando la madre con ''gli occhi meno vaghi'' e ''non più tanto lontani''.

Attorno a quest'ombra di serenità c'è però il paese dove tutti sembrano vivere di cattiveria e crudeltà, che saprà andare oltre ogni limite.

La forza di questo libro di Inés Cagnati(1937-2007), vera riscoperta che in appendice riporta un'intervista con lei firmata da Laurence Paton, è la scrittura, nitida, ora quasi raggelata ora che si scioglie e scalda, essenziale, senza un di più o un orpello, capace di trovare quasi una sua valenza lirica nella bellezza, la ricchezza della natura, del sole, delle piante e dei fiori, che è presenza costante del racconto di Marie, un po' contraltare alla innaturale miseria e ferocia degli uomini (anche lei bambina verrà violentata da un muratore che la trova sola), con i salici fuori della porta, le roselline selvatiche, i ciclamini, la grande paulonia a casa dei genitori della madre, dove solo il nonno le mostra un minimo di attenzione non ostile, quel nonno che a sua figlia che se ne andava di casa regalò un libro di botanica che Marie legge contenta. Marie che ama in modo totale la madre sfuggente, come unica consolazione ha il sogno ricorrente di Pierre, ragazzo poi morto in guerra, che le promette che un giorno tornerà per portarla via. (ANSA).