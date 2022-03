Caso Nori: Bicocca, il corso si farà

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Il corso su Dostoevskij di Paolo Nori si farà: lo rende noto l'università di Milano-Bicocca, che "è un ateneo aperto al dialogo e all'ascolto anche in questo periodo molto difficile che - si legge in una nota dell'università - ci vede sgomenti di fronte all'escalation del conflitto." L'ateneo "conferma che tale corso si terrà nei giorni stabiliti e tratterà i contenuti già concordati con lo scrittore. Inoltre, la rettrice dell'Ateneo Giovanna Iannantuoni incontrerà Paolo Nori la prossima settimana per un momento di riflessione". (ANSA).