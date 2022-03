Colleen Hoover, esce in Italia 'It ends with us'

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - COLLEEN HOOVER, IT ENDS WITH US-SIAMO NOI A DIRE BASTA (SPERLING & KUPFER, PP 336, EURO 15,90). Esce in Italia 'It ends with us-Siamo noi a dire basta', il romanzo bestseller dell'americana Colleen Hoover che ha già venduto oltre un milione di copie nel mondo e diventerà un film. Sarà nelle nostre librerie dall'1 marzo per Sperling&Kupfer nella traduzione di Roberta Zuppet.

Primo fenomeno internazionale esploso su TikTok, l'hashtag dedicato al romanzo ha raggiunto la cifra di 458.3 milioni di visualizzazioni, nel romanzo la Hoover racconta una storia di violenza domestica e relazioni dannose partendo dalla propria esperienza e dal difficile rapporto tra i genitori.

È una sera come tante nella città di Boston e su un tetto, dodici piani sopra la strada, Lily Bloom sta fissando il cielo limpido e sconfinato. Per lei quella non è una sera come tante.

Poche ore prima ha partecipato al funerale del padre, un uomo che non ha mai rispettato, che le ha strappato l'infanzia e Atlas, il suo primo amore. Mentre cerca di dimenticare quella giornata tremenda, viene distratta dall'arrivo di Ryle Kincaid, un affascinante neurochirurgo totalmente concentrato sulla carriera e sull'evitare qualunque relazione.

Eppure, nei mesi successivi, Ryle sembra non riuscire a stare lontano da Lily e alla fine cede ai sentimenti e all'attrazione che prova per lei. Ma qualcosa non torna.

La Hoover, che vive in Texas con il marito e tre figli e nel 2015 ha fondato con la sua famiglia The Bookworm Box - una libreria e al tempo stesso un servizio di abbonamento mensile che offre libri autografati e donati dagli scrittori, il cui ricavato viene devoluto in beneficenza a diverse associazioni ed enti - ha già annunciato il seguito del romanzo, che si intitolerà 'It starts with us', in uscita a fine 2022. In occasione dell'uscita di It ends with us, Sperling & Kupfer ripubblica in una nuova veste grafica anche Un ricordo ti parlerà di noi, che arriva in libreria per la prima volta con il titolo originale: All your perfects, in uscita a metà marzo.

