Libri: esce 'Non c'è tempo per un tango', di Giorgio Secchi

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - È una storia sul tempo e sui tempi, quella che Giorgio Secchi, giornalista economico e scrittore, racconta in 'Non c'è tempo per un tango', edito da bookabook e da giovedì prossimo in libreria e sulle principali piattaforme online. Nel racconto c'è il tempo individuale di Giovanni e Blanca che, dopo essersi incrociati per caso a New York, si innamorano poi si lasciano e vivono ciascuno la propria vita finché i nastri delle loro esistenze si intrecciano di nuovo, e il loro diventa ancora un tempo comune, da vivere e da esplorare. Assaporano la vertigine di poter dare una svolta alla vita, di riprendersi un tempo che sembrava essere stato negato. La storia si arricchisce di un altro "tempo", quello del viaggio, che Giovanni si regala in un momento particolare della vita, al confine tra la piena maturità e la vecchiaia. Prima con sua moglie in Andalusia e a Lisbona, poi da solo nelle strade di Buenos Aires e infine con Blanca tra le montagne argentine. Un tempo lento, per assaporare le distanze, i paesaggi, il cibo (Giovanni si concede con gusto ai piaceri della tavola), un tempo per ritrovarsi. 'Non c'è tempo per un tango' è anche un romanzo sui tempi che ci è dato vivere. La storia dei protagonisti si intreccia con quella dell'Argentina e la tragedia dei desaparecidos, con i cambiamenti dell'Europa dagli anni Settanta in poi. Dialoghi mai banali, con il linguaggio sentimentale che si fonde con l'ironia nel libro di Giorgio Secchi, in passato coautore de 'Il grande sboom' (Etas Libri, 1988) e del saggio 'Italiani insieme agli altri, gli ebrei nella Resistenza in Piemonte' (Zamorani Editore, 2011). Le domande di Giovanni e Blanca sono quelle di molti: è possibile recuperare il tempo perduto? Fino a quando si può cambiare la propria vita? (ANSA).