Centenario Fenoglio, si accendono il cardiopulso e la Mole

(ANSA) - TORINO, 28 FEB - Celebrazioni ad Alba (Cuneo) per i cento anni dalla nascita di Beppe Fenoglio, lo "scrittore partigiano" - come amava definirsi - che raccontò la Resistenza e le Langhe povere dei suoi anni giovanili. In calendario un anno di appuntamenti tra letteratura, teatro, musica, storia e arte, non solo nella città langarola ma in tutta Italia e all'estero.

Le celebrazioni saranno aperte martedì primo marzo con l'invio di un segnale che partirà dalla piazza antistante il Centro Studi Beppe Fenoglio di Alba per raggiungere la Mole Antonelliana di Torino, vestita per l'occasione con l'immagine dello scrittore, e sarà poi diretto nello spazio verso il pianeta intitolato dalla Nasa #7935Beppefenoglio. Il segnale è stato battezzato 'segreto cardiopulso', in omaggio al neologismo creato da Fenoglio per il movimento segreto di 'Alba zona libera partigiana' per 23 giorni nell'ottobre del 1944.

L'installazione luminosa è opera dell'artista Emilio Ferro.

Comprende quattro fasci di luce che, uscendo dalle finestre del Centro studi dove si trova la scrivania di Fenoglio, si elevano da Alba portando un messaggio di luce verso il mondo. Il gesto artistico sarà accompagnato dai suoni creati ad hoc da Max Casacci dei Subsonica mescolando quelli prodotti dalla Olivetti Studio 44 di Fenoglio con quelli presenti nella piazza. Anche l'effetto raffica di mitra sarà realizzato con i tasti della macchina per scrivere, riportando a una dimensione sospesa tra fatti storici avvenuti e romanzo. (ANSA).