Libri, arte, politica. A Torino il ricordo di Carlo Levi

TORINO - Carlo Levi non è stato soltanto l' autore di Cristo si è fermato a Eboli. La scrittura e la letteratura erano stata precedute dalla passione ininterrotta per la pittura. Ha lasciato il suo segno nel cinema, con le sceneggiature di alcuni film e il capolavoro da cui Francesco Rosi ha tratto nel 1979 la sua celebre pellicola. L' impegno intellettuale lo ha reso una delle figure di spicco della vita culturale italiana del Novecento. E' giusto quindi, a 120 anni dalla nascita, riscoprirlo con uno sguardo multidisciplinare. Così lo propone dal 9 febbraio a Torino la Fondazione Circolo dei Lettori, in collaborazione con la Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea, Camera - Centro Italiano per la Fotografia e il Museo Nazionale del Cinema. ''Tutta la vita è lontano'' è il progetto messo a punto per raccontare il percorso personale e artistico di Levi - che fu appunto scrittore, medico, pittore e intellettuale versatile e fuori dagli schemi - attraverso dibattiti e approfondimenti dedicati alle sue opere e al suo impegno politico e civile, toccando anche fotografia, musica e poesia.

L' attenzione ruoterà, ovviamente, sui suoi romanzi più importanti, con lezioni-racconto di grandi autori al Circolo dei Lettori per analizzarne i temi e lo stile. Il primo appuntamento (il 9 febbraio, alle 21) sarà con Francesco Piccolo, che affronterà L'Orologio. Il 10 Claudia Durastanti ripercorrerà i ricordi di Un dolente amore per la vita, la raccolta di conversazioni e interviste telefoniche di Carlo Levi edito da Donzelli. L' 11 febbraio sarà la volta di "Poesia e verità. Un viaggio nell'opera di Carlo Levi" con Luca Beatrice, Filippo La Porta ed Elena Loewenthal. Il 16 febbraio Mario Desiati parlerà di La doppia notte dei tigli: il reportage di Levi, pubblicato nel 1959, sul suo viaggio in Germania Occidentale nel dopoguerra. Il ciclo di incontri si concluderà con Nicola Lagioia per riflettere su Cristo si è fermato ad Eboli.

Il capitolo dedicato alla pittura, forse il "primo mestiere" di Levi, fin dal periodo dei Sei di Torino e per il corso dell'intera carriera, verrà sviluppato dalla mostra "Viaggio in Italia. Luoghi e volti", curata da Luca Beatrice ed Elena Loewenthal alla Galleria d'Arte Moderna dal 10 febbraio all' 8 maggio. Opere provenienti da collezioni pubbliche e private illustreranno la particolarità di Levi, che restò lontano dai principali movimenti del suo periodo - il Futurismo e il Surrealismo - tenendo fede alla sua volontà di indipendenza artistica. Di immagini 'parlerà' la mostra "La Lucania nelle fotografie di Mario Carbone per Carlo Levi. Una testimonianza di vita, dell'esistenza di un mondo vero, fuori dalla storia e dai suoi orrendi risultati", a cura di Elena Loewenthal e Luca Beatrice, con 31 fotografie provenienti dall'Archivio del fotograto, che seguì Levi in Basilicata nel 1960 per documentare il viaggio istituzionale, nel quadro delle celebrazioni del centenario dell'Unità d'Italia, che aveva come obiettivo la preparazione del dipinto poi esposto a Torino per "Italia '61".

Con il Museo Nazionale del Cinema di Torino e CSC-Archivio Nazionale Cinema Impresa sarà organizzata la rassegna sul rapporto di Levi con la produzione per il grande schermo. Levi fu sceneggiatore di 'Il grido della terra' di Duilio Coletti nel 1949, disegnatore e costumista nel perduto 'Pietro Micca' e in 'Patatrac. Le pellicole, con il capolavoro di Rosi e Omaggio a Carlo Levi, saranno proiettate al Cinema Massimo. Il 12 febbraio, infine, il Circolo dei lettori ospiterà il mix di parole e musica "Cristo si è fermato", un Concerto d'attore in nove quadri ispirato al romanzo più celebre dello scrittore torinese. (ANSA).