A Walter Pedullà il Carlo Levi per la narrativa

Con ''Il pallone di stoffa'' (Rizzoli) Walter Pedullà ha vinto il Premio letterario nazionale 'Carlo Levi' per la Sezione narrativa nazionale. Lo ha deciso all'unanimità la Giuria tecnica presieduta da Raffaele Nigro, dopo un attento esame delle opere pervenute alla segreteria organizzativa. Il riconoscimento per la Sezione saggistica nazionale è stato assegnato a Luciano Mecacci per ''Besprizonye-bambini randagi della Russia Sovietica'' (Adelphi). Infine il premio della Sezione saggistica/narrativa Regione Basilicata è stato assegnato ad Anita Ferrari per ''Geografie plurali'' (Ed. Parco Letterario Federico di Svevia).

Il conferimento del premio avrà luogo ad Aliano presso l'Auditorium comunale sabato 27 novembre, alle 16.30 nell'ambito di una pubblica manifestazione. (ANSA).