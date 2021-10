Saviano accolto da standing ovation al Salone del Libro

È stato accolto da una standing ovation Roberto Saviano al suo arrivo nella Sala Oro dell'Oval del Lingotto, dove presenta con il disegnatore, artista internazionale, Asaf Hanuka il graphic novel 'Sono ancora vivo' (Bao Publishing). "Grazie di esservi vaccinati", ha esordito Saviano che vive sotto scorta da quindici anni, 5.475 giorni.

"È il racconto di una resistenza portata avanti con la sola artiglieria della parola e attraverso il perimetro del proprio corpo, comprendendo che, da qualsiasi lotta, si impara una sola regola: non è vero che dalla battaglia tornerai vivo o non tornerai affatto. Si può tornare feriti. In questo libro si racconta la mia ferita. Ma il messaggio è che la parola quando decide di andare per la sua strada non ha limiti", ha detto Saviano che ha sottolineato l'importanza della "rete solidale che mi sostiene, è stata vitale per me".

"Sono molto grato al talento di Assaf, alla sua capacità di raccontare con il disegno. - ha aggiunto - Queste cose non avrei trovato altro modo per dirle. È come spogliarsi in pubblico.

Raccontare i tentativi di seduzione della camorra contro di me è imbarazzante, non riesco con le parole, ma con il disegno si".

