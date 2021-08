Dolly Parton, un romanzo a quattro mani con James Patterson

NEW YORK - Dopo Bill Clinton, James Patterson ha un altro celebre collaboratore in serbo per il suo seguito oceanico di fan: il re del thriller pubblichera' un nuovo romanzo con la regina del country Dolly Parton.

Si intitolera' "Run, Rose, Run" e seguira' le avventure di una giovane cantante country che tenta la fortuna a Nashville cercando di sfuggire a un passato infelice.

Con il libro, che approdera' in libreria il prossimo marzo, la Parton fara' uscire un nuovo album dallo stesso titolo: conterra' 12 brani inediti basati sulle situazioni e i personaggi del romanzo. "Abbiamo molto in comune, Entrambi raccontiamo storie", ha detto Patterson a chi aveva trovato strana la nuova accoppiata con la cantante di "Jolene" e "9 to 5". Recentemente la Parton ha debuttato nel mondo dello streaming con una serie su Netflix, "Dolly Parton's Heartstrings", sviluppata attorno ad alcune delle sue canzoni piu' famose.

A dispetto delle diverse carriere, la Parton e Patterson hanno molto in comune. Entrambi sulla settantina, sono cresciuti in piccole citta' e, dopo aver costruito imperi rispettivamente nei campi della musica e dell'editoria, non hanno alcuna intenzione di gettare la spugna. Entrambi hanno anche fondazioni dedicate a combattere l'analfabetismo nell'infanzia e, sempre sul fronte della filantropia, Dolly ha donato l'anno scorso un milione di dollari alla Vanderbilt University del Tennesse: una parte dei fondi e' servita a sviluppare il vaccino Moderna contro il Covid-19.

Entrambi sono ufficialmente indipendenti, ma il loro cuore batte a sinistra. Lui ha scritto due bestseller con l'ex presidente Cinton (dopo "The President is Missing", in giugno e' uscito "The President's Daughter"); lei per due volte ha respinto l'offerta di Donald Trump di insignirla con la Medaglia della Liberta', la massima onorificenza civile americana.

Al settimo cielo e' la casa editrice Little Brown, che gongola alla prospettiva di un nuovo progetto multimedia in grado di attirare pubblico tra i fan dei due autori: "E' la prima volta che un autore in testa alla classifica dei bestseller e un'icona dell'entertainment che ha venduto oltre cento milioni di album in tutto il mondo collaborano su un disco e un album".

Patterson da tempo si avvale di collaboratori: lo scrittore generalmente delinea la trama e lascia poi ad autori meno noti il compito di arricchire i capitoli dei suoi romanzi (ne ha pubblicati 322 e ha venduto 425 milioni di copie). L'alleanza con Dolly Parton alza il livello del progetto perche' la regina del country e' una delle poche figure pubbliche ad essere amata attraverso l'intero spettro politico: celebrata da alcuni come eroina del profondo Sud (da dove viene), e' ammirata da altri per il sostegno alle cause LBGTQ e lo stile kitsch senza riserve.