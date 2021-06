Classici del giallo della British Library, collana Vallardi

ROMA - Arrivano i 'Classici del Giallo della British Library' a cui Vallardi dedica una nuova collana. Un grande progetto che coinvolge oltre 20 paesi. I titoli sono quelli più amati dal pubblico e più venduti in Gran Bretagna.

Si parte l'1 luglio con 'Delitto in Cornovaglia' (pp 256 pagine, euro12.90) di John Bude, una perla dell'epoca d'oro della narrativa poliziesca, che vede il reverendo Dodd, vicario in un tranquillo villaggio sulla costa della Cornovaglia, trascorre le sue serate leggendo storie poliziesche davanti al focolare. Ma, in una notte di tempesta, la sua pace viene infranta dalla morte di Julius Tregarthan, un riservato e scontroso magistrato del posto che viene ritrovato nella sua residenza di Boscawen con una pallottola in testa. L'ispettore di polizia locale è sconcertato dalla totale assenza di indizi. In uscita il 1 luglio anche 'L'assassinio di Lady Gregor' ( pp 272, euro 12,90) di Anthony Wynne, uno dei migliori esempi di "mistero della camera chiusa".Nel tetro e minaccioso castello di Duchlan, nelle Highlands scozzesi, una notte viene ritrovata uccisa Mary Gregor. La donna è stata pugnalata a morte nella sua camera da letto, ma la stanza è chiusa dall'interno e le finestre sono sbarrate. Unico minuscolo indizio sulla scena del delitto è una scaglia di pesce d'argento, rinvenuta sul pavimento accanto al cadavere. Altri due titoli sono previsti prima di Natale 2021 e altri quattro nel 2022.