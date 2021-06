Appello per ristampare 'Francesca e Nunziata'

Un appello affinchè venga ristampato il romanzo, 'Francesca e Nunziata' della scrittrice Maria Orsini Natale (Avagliano editore), esaurito da tempo, viene lanciato dalla l libreria "Libertà" e dal Caffè letterario "Nuovevoci "di Torre Annunziata (Napoli) che hanno raccolto l'invito di assidui lettori.

Il famoso romanzo risulta introvabile in formato cartaceo. Maria Orsini Natale, ha raccontato nel suo romanzo d'esordio la vita di una famiglia patriarcale di pastai che dalla costiera amalfitana si trasferisce alle falde del Vesuvio, e ha descritto la vita delle due donne protagoniste, Francesca e la figlia Nunziata in un arco di tempo che va dalla fine dell'Ottocento fino ai primi anni Quaranta del Novecento.

Dal libro, candidato al Premio Strega nel 1995 è stato tratto il film omonimo di Lina Wertmuller con Sofia Loren, Claudia Gerini, Giancarlo Giannini e Raoul Bova.

In libreria molti lettori, anche giovanissimi, hanno chiesto delle sorti del libro e così, mercoledì sera si è deciso di dar vita ad un reading ,dove sono stati letti alcuni brani del romanzo, portato lì per l'occasione da un'appassionata lettrice.

''Molti clienti ci hanno chiesto che il ricordo della Orsini non andasse disperso'' , dice il titolare della libreria Libertà, Fabio Cannavale ''e al termine della serata di reading abbiamo lanciato un appello perché il libro che ha appassionato tanti lettori possa essere ristampato e messo di nuovo in commercio. Ci auguriamo che questo appello non cada nel vuoto''.

