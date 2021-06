Arriva il nuovo thriller di Bill Clinton

Tre anni dopo aver dato alle stampe il primo romanzo assieme, l'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e lo scrittore James Patterson tornano in libreria con un nuovo bestseller annunciato: intrigo, suspence e particolari che solo un insider puo' conoscere sono al centro di "The President's Daughter" che uscira' il 7 giugno sotto gli auspici delle rispettive case editrici, Knopf e Little, Brown and Company. Dopo aver lasciato la Casa Bianca, Matthew Keating, un ex presidente ed ex "testa di cuoio"" della Navy, trova la pace interiore tra i boschi del New Hampshire ma la riacquistata tranquillita' dura poco: la figlia adolescente Melanie viene rapita e il padre non risparmia gli sforzi per salvarla.

Sfruttando la conoscenza di Clinton dei meccanismi dei palazzi e le strategie di Patterson per creare suspense, i due autori hanno tessuto una trama che porta i lettori dalle macchinazioni politiche di Washington ai covi di spietati terroristi in Libia: "Penso che sia il momento giusto per un thriller presidenziale", ha detto Clinton che attraverso la collaborazione con uno degli scrittori piu' venduti al mondo ha cementato una amicizia nata sui campi di golf.

Patterson e Clinton hanno entrambi 74 anni. Nel 2018 il loro primo romanzo in coppia, "Il Presidente e' scomparso" pubblicato in Italia da Longanesi, fu uno dei successi editoriali dell'anno con oltre 3,2 milioni di copie vendute. Come allora, anche stavolta i due autori hanno lavorato a distanza, con Patterson che inviava a Clinton bozze di capitoli su cui l'ex presidente apportava modifiche per garantire l'autenticità: "Avremo cambiato la trama una mezza dozzina di volte", con l'obiettivo di regalare ai lettori un ritratto realistico degli inquilini della Casa Bianca: "Troppo spesso nei film, in tv e nei libri non lo sono e senza l'apporto di Clinton non ci sarei riuscito", ha detto a "Time" il prolifico autore della serie "Alex Cross" e di molte altre che lo hanno reso uno degli scrittori più' ricchi al mondo con oltre 425 milioni di copie vendute. Per Patterson la collaborazione con Clinton non e' l'unica nella sua pluridecennale carriera: lo scrittore generalmente delinea la trama e lascia poi ad autori meno noti il compito di arricchire i capitoli del nuovo romanzo. L'ultimo in libreria, "The Red Book", e' il frutto della quinta collaborazione con David Ellis che tre anni fa aveva ricevuto credito anche per "Il Presidente e' scomparso". Almeno altri 15 libri di vario genere e con altrettanti co-autori dovrebbero uscire da ora a settembre grazie a una ben oliata macchina che il "New York Times" una volta defini' "la Patterson Inc".

Quanto a Clinton, lavorare con l'amico scrittore ha riempito l'anno del lockdown durante il quale ha anche ripreso a suonare il sassofono e divorato serie tv come Bridgerton. L'ex presidente non e' d'altra parte il solo in famiglia ad essersi imbarcato nel ruolo di giallista politico: anche Hillary e' al lavoro con la scrittrice canadese Louise Penny e il romanzo a quattro mani "State of Terror" sara' pubblicato il 12 ottobre da Simon and Schuster e St. Martin's Press. (ANSA).