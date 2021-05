Torna E.L. James con sesto romanzo della saga Cinquanta Sfumature

E L James torna in pista a grande richiesta dei fan: l'autrice britannica che da dieci anni racconta il sesso sognato dalle donne sta per pubblicare la sesta puntata della saga erotica cominciata con "Cinquanta Sfumature di Grigio".

Il nuovo romanzo si intitola 'Free'. Cinquanta sfumature di rosso raccontate da Christian" (Freed: Fifty Shades Freed as told by Christian") e al centro ci sono i soliti torridi personaggi, il sadico miliardario Christian Grey e la "sottomessa" studentessa 21enne Anastasia Steele che per amore si trasforma in regina del bondage. La James, che ha esordito nel 2011 con il primo "Fifty Shades", narra la storia dal punto di vista di Christian come aveva fatto con gli ultimi due volumi della serie: "Grey" e "Darker". Il nuovo romanzo uscira' il primo giugno in libreria e online, in Italia da Mondadori. La prima trilogia di "Fifty Shades" ha venduto 165 milioni di copie in tutto il mondo ed e' stata adattata in una serie di film co-prodotti dalla James con Jamie Dornan e Dakota Johnson che hanno incassato oltre 1,3 miliardi di dollari, oltre a generare una serie di prodotti dal vino alla biancheria erotica, frustini, vibratori e manette, molti dei quali disegnati dalla stessa scrittrice. Per soddisfare l'appetito dei fan, Bloom Books aveva poi mandato in libreria "Grey" nel 2015" e due anni dopo "Darker", seguiti da un romanzo fuori franchise, "The Mister", opzionato da Universal ma che aveva lasciato insoddisfatti i lettori: dopo la pubblicazione i fan avevano implorato l'autrice a completare la nuova trilogia.

C'e' voluta la pandemia: ""C'e' un limite ai puzzle che uno puo' fare. Scrivere mi ha tenuto occupata e ha salvato la mia salute mentale durante il lockdown", ha detto la James al "New York Times" alla vigilia della nuova pubblicazione. In "Free", che in copertina ritrae le mani dei protagonisti intrecciate e lei che infila all'anulare di lui una fede nuziale, Anastasia e Christian programmano il matrimonio e litigano sui voti nuziali mentre ex amanti ossessionati, spietati rivali in affari e genitori prepotenti minacciano la loro felicita'.

"Siete invitati al matrimonio del decennio. Ma Christian Grey sarà all'altezza del ruolo? La passione tra lui e Ana è ancora alle stelle ma lo spirito ribelle della ragazza continua a scavare negli anfratti più oscuri del suo carattere. Christian riuscirà a risolvere i problemi della sua infanzia e a superare i suoi tormenti? E sarà in grado di perdonarsi e accettare l'amore incommensurabile di Ana?", ha scritto la James sui suoi profili social condividendo la foto di copertina. Il romanzo sembra essere l'ultimo capitolo della saga ma la James non sembra pronta a scrivere la parola fine, come ha confidato lei stessa al New York Times: "Vedremo. Mai dire mai". (ANSA).