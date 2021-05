Valérie Perrin, arriva l'atteso nuovo romanzo 'Tre'

VALÉRIE PERRIN, 'TRE' (EDIZIONI E/O, PP 624, EURO 19,00). Sarà nelle librerie italiane il 28 giugno l''attesissimo nuovo romanzo di Valerie Perrin, l'autrice del bestseller in oltre 30 paesi 'Cambiare l'acqua ai fiori', libro più venduto del 2020 in Italia con 500.000 copie. E' 'Tre', pubblicato da Edizioni e/o, come il precedente, nella traduzione dal francese di Alberto Bracci Testasecca, che ci trascina al cuore dell'adolescenza, del tempo che passa e separa. Perché un'amicizia può cadere a pezzi? Perché ci perdiamo di vista? Cosa rende possibile incontrarci di nuovo? Siamo nel 1986, Adrien, Étienne e Nina si conoscono in quinta elementare. Sono nella stessa classe e diventano inseparabili.

Crescono insieme e riescono a rimanere uniti grazie a una promessa: lasciare la provincia in cui vivono, trasferirsi a Parigi, vivere di musica e non separarsi mai. Ma trentuno anni dopo non si vedono più, non si parlano più.

Nel 2017, un'automobile viene ripescata dal fondo di un lago nel piccolo paese in cui sono cresciuti. Il caso viene seguito da Virginie, giornalista dal passato enigmatico. Poco a poco Virginie rivela gli straordinari legami che uniscono quei tre amici d'infanzia. Che ne è stato di loro? Che rapporto c'è tra la carcassa della macchina e la loro storia di amicizia? Per anni fotografa di scena delle più importanti produzioni cinematografiche francesi, tra cui quelle del marito Claude Lelouch, la Perrin lavora da sempre nel mondo del cinema. I suoi precedenti romanzi, 'Il quaderno dell'amore perduto' e 'Cambiare l'acqua ai fiori' sono stati successi mondiali. Tradotti in una trentina di paesi, hanno venduto oltre due milioni di copie. Tra i premi vinti, nel 2019 il Prix des Lecteurs. (ANSA).