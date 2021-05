'All'orizzonte' esce caso editoriale Benjamin Myers

BENJAMIN MYERS, 'ALL'ORIZZONTE' (BOLLATI BORINGHIERI, PP 204, EURO 16,50). Arriva nelle librerie italiane il 27 maggio il caso editoriale 'All'orizzonte', un inno alla natura, all'amicizia e alla gentilezza di Benjamin Myers. Libro dell'anno 2019 per il 'Times', per ''Observer' e per la Bbc che ne ha fatto una serie per il programma Book at Bedtime, nominato Libro dell'anno 2020 dai Librai indipendenti, in Germania, in Italia esce per Bollati Boringhieri.

Ambientato a Durham, in Inghilterra, dove Myers è nato nel 1976, ci porta all'indomani della fine della seconda guerra mondiale, nel 1946. Robert, 16 anni, decide di trascorrere un'estate in piena libertà prima di iniziare il lavoro in miniera cui sembra predestinato, come tutti i maschi della sua famiglia. Durante il suo peregrinare nella natura totalizzante della campagna inglese, alla ricerca di ogni genere di lavoro che non sia la miniera, Robert si imbatte nel cottage di Dulcie, una donna già avanti con gli anni, eccentrica, colta, burbera, accogliente, che in cambio di lavori al capanno nel suo giardino, in passato usato da una misteriosa artista, gli offre ospitalità. Nasce così un'amicizia improbabile ma saldissima che cambierà il futuro di entrambi e farà di Robert uno scrittore.

Un'amicizia fatta di numerosi scambi e insegnamenti sul cibo, la natura, i viaggi e sull'importanza delle parole e della letteratura. Dulcie porterà Robert a una conoscenza più precisa della natura, ma anche alla profondità della letteratura, alla forza interpretativa della poesia, darà al ragazzo degli strumenti per una crescita interiore che gli permetterà di superare i limitati orizzonti del suo destino da minatore.

Autore di romanzi storici come 'The Gallows Pole' (2017) con cui ha vinto il Walter Scott Prize e il Roger Deakin Award, Myers ha pubblicato anche libri di poesia e romanzi polizieschi (Turning Blue, 2016, e These Darkening Days, 2017), entrambi di prossima uscita per Bollati Boringhieri e di recente la raccolta di racconti 'Male Tears'. (ANSA).