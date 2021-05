'Amiche nemiche' , l'amicizia in racconti 'Donne di Parola'

DONNE DI PAROLA, AMICHE NEMICHE (GIUNTI, PP.460, EURO 16). L'amicizia tra donne, in tutte le sue sfumature, viene raccontata in una speciale antologia di racconti, 'Amiche Nemiche' che arriva in libreria il 5 maggio per Giunti. Le 25 autrici, tra cui Bianca Pitzorno, Nicoletta Vallorani, Barbara Garlaschelli, Laura Laurenzi, Emilia Marasco, fanno parte delle 'Donne di Parola', un gruppo di scrittrici che, da anni, trasformano il gesto narrativo in segno di speranza a favore delle bambine in tutto il mondo. I proventi di questo libro saranno interamente devoluti alla Casa delle Bambine di Busajo Onlus, in Etiopia (www.busajo.org).

Il libro, con la prefazione di Catena Fiorello Galeano, è dedicato al ricordo di Gabriella De Fina, nel gruppo delle autrici e di 'Donne di parola', prematuramente scomparsa.

"Amica del cuore, amica per sempre, amica sorella. Ciascuna di noi ha avuto nella vita il dono di incontrare una grande amica" scrive Catena Fiorello. Elena di Troia e Penelope.

Elisabetta I e Grace O' Malley, Soraya e Farah Diba, Jacqueline Kennedy e Mary Pinchot Meyer, Marilyn Monroe e Simone Signoret, le tenðniste Martina Navrátilová e Chris Evert, ma anche Jo March, Elizabeth Bennet e Rossella O'Hara: sono alcune delle protagoniste di queste pagine in cui vengono raccontati sentimenti forti, legami inscalfibili, ma anche rivalità, passioni violente, il senso di una complicità profonda o di un conflitto.

Grand tour nell'idea stessa di amicizia, 'Amiche Nemiche' ha anche il pregio di mettere in discussione i luoghi comuni sulle donne che fa di questi racconti anche un diario vivace, ironico e anticonformista dei nostri giorni.

Fatti di costume, donne della storia e della letteratura, ma anche tante storie di amicizie vissute nella realtà sono protagoniste dei racconti. Le altre autrici sono Paola Barbato, Alice Basso, Stefania Bertola, Danila Bonito, Annarita Briganti, Luisa Ciuni, Maria Corbi, Gabriella De Fina, Donatella Diamanti, Tiziana Ferrario, Elena Mora, Simona Morani, Valeria Palumbo, Roselina Salemi, Silena Santoni, Patrizia Sardo Marras, Nicoletta Sipos, Neliana Tersigni, Rosa Teruzzi, Silvia Vaccarezza, e Nicoletta Vallorani. (ANSA).