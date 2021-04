State of Terror, esce thriller Hillary Clinton-Louise Penny

In contemporanea con l'attesissima edizione americana, esce il 15 ottobre per Einaudi Stile Libero 'State of Terror' di Hillary Rodham Clinton e Louise Penny. Nato da una collaborazione unica tra due amiche di lunga data e appassionate di thriller, State of Terror è un romanzo che porta i lettori dentro al Dipartimento di Stato e alla Casa Bianca.

"Scrivere un thriller con Louise è un sogno che si avvera.

Stiamo unendo le nostre esperienze per esplorare il complesso mondo della diplomazia politica. E come potete immaginare, niente è come appare" dice la Clinton.

"Quando mi è stato proposto di scrivere un libro con la mia amica Hillary ho accettato senza neanche pensarci. Che esperienza incredibile. La prima cosa che le ho chiesto è quale fosse stato il suo peggior incubo quando era Segretario di Stato. 'Il terrorismo', mi ha risposto. 'Senza alcun dubbio'" racconta la Penny. Tra i thriller più originali, ingegnosi e adrenalinici del 2021, scritto da due autrici di bestseller #1 nella classifica del New York Times, in 'State of Terror' troviamo un Segretario di Stato americano alle prime armi entrato a far parte dell'amministrazione del suo rivale. Una serie di attacchi terroristici che gettano l'ordine globale nel caos. E una task force straordinaria che ha il compito di svelare una cospirazione mortale. Un thriller politico denso di intrighi internazionali, crisi diplomatiche, rovesci di potere e un'enorme posta in gioco. (ANSA).