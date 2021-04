'Love after Love', esce in Italia romanzo Ingrid Persuad

INGRID PERSAUD, 'LOVE AFTER LOVE' (EDIZIONI E/O, PP 464, EURO 18). Sarà nelle librerie italiane il 28 aprile 'Love after Love', il romanzo di Ingrid Persuad, vincitore del 'Costa First Novel Award 2020', pubblicato dalle Edizioni e/o nella traduzione di Paola D'Accardi. Ambientato a Trinidad, in tempi recenti, racconta le vicende di tre personaggi che, pur non formando una famiglia tradizionale, sono uniti da un forte legame affettivo. A turno ognuno di loro prende la parola in una narrazione che copre circa vent'anni di vita. A dare l'avvio è Betty, giovane vedova, madre di Solo, un bimbo di cinque anni che, dopo anni di vedovanza, cerca per motivi economici, una persona a cui affittare una stanza della sua grande casa. Betty trova l'inquilino ideale in Mr Chetan che è omosessuale, sebbene, nella omofobica Trinidad, lo neghi anche a se stesso. I tre formeranno una famiglia tutta nuova grazie alla quale Mr Chetan comincerà a esplorare la propria sessualità, Solo troverà un nuovo papà molto speciale, e Betty un grande amico. Ma anche questa famiglia, purtroppo, dovrà fare i conti, a modo suo, con l'infelicità.

Nata a Trinidad, la Persaud vive fra Barbados e Londra, dopo la laurea in legge e una lunga carriera accademica al King's College di Londra, si è dedicata allo studio delle belle arti ed è infine approdata alla scrittura debuttando nel 2014 con il romanzo If I never went home cui è seguito il racconto 'The sweet sop', che le è valso il Commonwealth Short Story Prize nel 2017 e il BBC National Short Story Award nel 2018. (ANSA).