Proust inedito, uscirà in Italia per La Nave di Teseo

Arriveranno anche in Italia le "Settantacinque pagine" di Marcel #Proust, da cui nacque 'Alla ricerca del tempo perduto", ritrovate dall'editore Bernard De Fallois. Lo annuncia su Twitter Elisabetta Sgarbi, direttore editoriale e generale de La nave di Teseo, che si è aggiudicata la pubblicazione. "Stiamo costruendo una nicchia proustiana, di cui sono molto fiera, nello spirito di De Fallois" dice la Sgarbi. Scritte quando il grande scrittore aveva 38 anni, le "Settantacinque pagine" evocheranno ai tanti appassionati di Proust gli inizi de 'La Strada di Swann', ma anche alcuni personaggi di 'All'ombra delle fanciulle in fiore' o 'La fuggitiva' (o Albertine scomparsa), per quanto riguarda Venezia.

(ANSA).