Strega, i 62 libri proposti all'edizione 2021

Ecco l'elenco dei 62 libri proposti al Premio Strega 2021: Michele Ainis, Disordini (La nave di Teseo), proposto da Sabino Cassese; Giuseppe Aloe, Lettere alla moglie di Hagenbach (Rubbettino), proposto da Corrado Calabrò; Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli), proposto da Concita De Gregorio; Andrea Barzini, Il Fratello minore. Il mistero di Ettore Barzini, ucciso a Mauthausen (Solferino), proposto da Maria Ida Gaeta; Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo), proposto da Furio Colombo; Patrizia Busacca, Madri gotiche (Linea Edizioni), proposto da Giorgio Amitrano; Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie), proposto da Franco Buffoni; Giulia Caminito, L'acqua del lago non è mai dolce (Bompiani), proposto da Giuseppe Montesano; Alessandro Carlini, Gli sciacalli (Newton Compton Editori), proposto da Paolo Ruffilli; Luigi Romolo Carrino, Non è di maggio (Arkadia), proposto da Wanda Marasco; Anthony Caruana, Contorni opachi (Bertoni), proposto da Vito Bruschini; Giovanni Catelli, Parigi, e un padre (Inschibboleth), proposto da Maurizio Cucchi; Giulio Cavalli, Nuovissimo testamento (Fandango), proposto da Filippo La Porta; Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza (Mondadori) , proposto da Sandro Veronesi; Paolo Ciampi, Il maragià di Firenze (Arkadia), proposto da Giuseppe Conte; Stefano Corbetta, La forma del silenzio (Ponte alle Grazie), proposto da Lorenza Foschini; Benedetta Cosmi, Orgoglio e sentimento (Armando Editore), proposto da Antonio Augenti; Gabriele Dadati, La modella di Klimt (Baldini + Castoldi), proposto da Gian Arturo Ferrari; Massimo De Angelis, L'uomo con il turbante (Rubbettino), proposto da Marcello Ciccaglioni; Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi), proposto da Nadia Fusini; Paolo Di Stefano, Noi (Bompiani), proposto da Luca Serianni; Alessandra Fagioli, Scacco all'isola (Robin), proposto da Paolo Ferruzzi; Marco Albino Ferrari, Mia sconosciuta (Ponte alle Grazie), proposto da Paolo Cognetti; Andrea Frediani, I lupi di Roma (Newton Compton Editori), proposto da Massimo Lugli; Mimmo Gangemi, Il popolo di mezzo (Piemme), proposto da Raffaele Nigro; Alessandro Gazoia, Tredici Lune (Nottetempo), proposto da Gaia Manzini; Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie), proposto da Nadia Terranova; Anna Giurickovic Dato, Il grande me (Fazi), proposto da Angelo Guglielmi; Fabio Guarnaccia, Mentre tutto cambia (Manni), proposto da Antonio Pascale; Mattia Insolia, Gli affamati (Ponte alle Grazie), proposto da Fabio Geda; Antonella Lattanzi, Questo giorno che incombe (HarperCollins), proposto da Domenico Starnone; Loredana Lipperini, La notte si avvicina (Bompiani), proposto da Romana Petri; Francesca Mannocchi, Bianco è il colore del danno (Einaudi), proposto da Renata Colorni; Elena Mearini, I passi di mia madre (Morellini), proposto da Lia Levi; Chiara Mezzalama, Dopo la pioggia (E/O), proposto da Jhumpa Lahiri; Roberto Michilli, La sirena dei mari freddi (Di Felice Edizioni), proposto da Francesca Pansa; Giulio Mozzi, Le ripetizioni (Marsilio), proposto da Pietro Gibellini; Marilù Oliva, Biancaneve nel Novecento (Solferino), proposto da Maria Rosa Cutrufelli; Claudio Panzavolta, Al passato si torna da lontano (Rizzoli), proposto da Enrico Deaglio; Maria Rita Parsi, Stjepan detto Jesus, il figlio (Salani), proposto da Gianpiero Gamaleri; Carmen Pellegrino, La felicità degli altri (La nave di Teseo), proposto da Alessandra Tedesco; Simone Perotti, I momenti buoni (Mondadori), proposto da Paolo Mauri; Daniele Petruccioli, La casa delle madri (TerraRossa), proposto da Elena Stancanelli; Aurelio Picca, Il più grande criminale di Roma è stato amico mio (Bompiani), proposto da Edoardo Nesi; Maurizio Ponticello, La vera storia di Martia Basile (Mondadori), proposto da Maria Cristina Donnarumma; Grazia Pulvirenti, Non dipingerai i miei occhi. Storia intima di Jeanne Hébuterne e Amedeo Modigliani (Jouvence), proposto da Massimo Onofri; Sabrina Ragucci, Il medesimo mondo (Bollati Boringhieri), proposto da Maria Teresa Carbone; Alessandro Raveggi, Grande Karma (Bompiani), proposto da Giorgio van Straten; Stefano Redaelli, Beati gli inquieti (Neo Edizioni), proposto da Roberto Barbolini; Daniele Rielli, Odio (Mondadori), proposto da Antonio Monda; Lorenza Rocco Carbone, La gioia della scrittura (Kairόs Editore), proposto da Marcello Rotili; Massimo Roscia, Il dannato caso del signor Emme (Exòrma), proposto da Umberto Croppi; Alessandra Sarchi, Il dono di Antonia (Einaudi), proposto da Valeria Parrella; Stefano Scansani, Raffaello in guerra (Compagnia Editoriale Aliberti), proposto da Raffaella Morselli; Isabella Schiavone, Fiori di mango (Lastarìa Edizioni), proposto da Giulia Ciarapica; Stefano Sgambati, I divoratori (Mondadori), proposto da Daria Bignardi; Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza), proposto da Francesco Piccolo; Alice Urciuolo, Adorazione (66thand2nd), proposto da Daniele Mencarelli; Angela Vecchione, La piazza (Robin), proposto da Piero Mastroberardino; Roberto Venturini, L'anno che a Roma fu due volte Natale (SEM), proposto da Maria Pia Ammirati; Paolo Zardi, Memorie di un dittatore (Perrone), proposto da Paolo Di Paolo; Umberto Zuballi, La congiura del rompighiaccio (La Musa Talìa), proposto da Paolo Cirillo.