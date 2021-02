Antonio Monda, arriva 'Il principe del mondo'

"Il 9 marzo uscirà per Mondadori Il principe del mondo, l'ottavo dei dieci romanzi che sto scrivendo su New York". Antonio Monda annuncia con un post su Facebook l'arrivo del suo nuovo libro.

"1927. Il protagonista, Jacob Singer, lavora per Sam Warner e quindi per Joseph Kennedy. Assiste alla nascita del cinema sonoro e all'elezione di FDR, in una metropoli che si getta alle spalle la grande depressione e diventa il cuore pulsante del pianeta. Jacob instaura con Kennedy un rapporto di amore e odio che lo segnerà per tutta la vita: filonazista, antisemita, omofobo, contrabbandiere e amico di criminali, il patriarca era anche geniale e dotato di quello che gli americani chiamano 'vision'. È lui il principe del mondo, definizione che Cristo dà del diavolo" dice Monda.