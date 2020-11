Salvino Muscarello vince il premio Amazon Storyteller 2020

ROMA - E' Salvino Muscarello con 'La corrente invisibile' il vincitore della prima edizione del premio letterario Amazon Storyteller in Italia, dedicata alla produzione di nuove opere letterarie, aperta ad autori indipendenti. Il legal-thriller, ambientato nella provincia di Messina, auto pubblicato tramite Amazon Kindle Direct Publishing (kdp.amazon.it) è disponibile su Amazon.it.

Avvocato, Salvino Muscarello è nato a Milano nel 1976, ma vive e lavora da sempre in Sicilia, tra Messina ed Alì Terme. L'esperienza acquisita nella sua professione e la profonda conoscenza della sua terra d'adozione sono alla base della di questo legal-thriller ambientato tra la città dello Stretto e la sua provincia, le cui vicende spaziano su 30 anni di storia. Il protagonista è il giovane avvocato Davide Bruno che verrà coinvolto dall'uomo più potente della città, il cavalier Graziano Galvani, nell'inchiesta sulla morte della giornalista Virginia De Falco. Le indagini porteranno l'avvocato a recuperare e riannodare un filo nascosto e sepolto dal 1986.

La giuria, presieduta da Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es e da Gaia Migliavacca, Kindle Manager di Amazon.it., è composta dai giornalisti e autori Alessia Rastelli, Filippo Solibello, Giulia Beyman e Riccardo Bruni. La proclamazione del vincitore è avvenuta l'11 novembre in diretta streaming sulla pagina www.facebook.it/libreriamo.

"Auguriamo al vincitore che questo thriller, assieme a tutti gli altri finalisti del premio, sia tra i best seller di questa stagione" sottolinea la Magliavacca. Salvino Muscarello riceverà da Amazon Media EU S.à r.l. un premio in denaro di 3.000 euro e potrà beneficiare di una campagna marketing del valore di 20.000 euro per promuovere il proprio libro su Amazon.it. Tutti gli altri finalisti hanno ricevuto un e-reader Kindle Oasis e tutti i libri che hanno partecipato all'iniziativa sono disponibili su Amazon.it.