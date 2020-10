Premio Mastercard Letteratura, la cinquina della prima edizione

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Ermanno Cavazzoni con 'Storie vere e verissime' (La Nave di Teseo), Matteo Cavezzali con 'Nero d'inferno' (Mondadori), Melania G. Mazzucco con 'L'architettrice' (Einaudi), Daniele Mencarelli con 'Tutto chiede salvezza' (Mondadori) e Romana Petri con 'Figlio del lupo' (Mondadori). E' la cinquina della prima edizione del 'Premio Mastercard Letteratura', il nuovo riconoscimento per la narrativa italiana sostenuto da Mastercard con l'obiettivo di essere vicini a chi, in Italia, coltiva la passione per i libri.

La giuria ha designato anche i tre libri finalisti al 'Premio Mastercard Letteratura Esordienti': Fabio Bacà con 'Benevolenza cosmica' (Adelphi), Marta Barone con 'Città sommersa' (Bompiani) e Piero Trellini con 'La Partita' (Mondadori).

La giuria, presieduta da Emanuele Trevi e composta da scrittori, critici letterari e personalità della cultura come Carlo D'Amicis, Donatella Di Cesare, Angelo Ferracuti, Maria Ida Gaeta, Filippo La Porta, Marco Lodoli, Carlo Lucarelli, Annamaria Malato, Dacia Maraini, Sebastiano Nata, Sandra Petrignani, Antonio Spadaro, ha esaminato le oltre 140 opere proposte tra cui è stata scelta la cinquina.

La seconda votazione, con la proclamazione dei vincitori di entrambe le categorie del Premio Mastercard, si svolgerà nel mese di novembre.

All'opera vincitrice del 'Premio Mastercard Letteratura' verrà attribuito un premio del valore di 10.000 euro e un ulteriore riconoscimento del valore di 50.000 euro che il vincitore devolverà in beneficenza a una o più organizzazioni umanitarie di sua scelta fra quelle proposte dal Premio, che sono: Busajo Onlus, Caritas Italiana, Progetto Rwanda Onlus, Save the Children. Il Premio Mastercard Letteratura nasce infatti con una vocazione solidale.

All'opera vincitrice del 'Premio Mastercard Letteratura - Esordienti' verrà attribuito un premio in denaro del valore di 3.000 euro, e verrà inoltre sovvenzionata la traduzione del libro in una lingua straniera.

Maggiori informazioni sul sito premiomastercardletteratura.com