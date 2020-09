Carlotto, Ruju e Ferracci, Ballata per un traditore

ROMA - MASSIMO CARLOTTO, PASQUALE RUJU, DAVID FERRACCI, BALLATA PER UN TRADITORE (Feltrinelli Comics, pp.128, 16 euro)

Gli appassionati del noir con una predilezione per i comics non potranno perdersi "Ballata per un traditore", graphic novel firmata dallo scrittore Massimo Carlotto, dallo sceneggiatore di fumetti Pasquale Ruju e dal disegnatore David Ferracci in uscita per Feltrinelli il 17 settembre. Basato su un soggetto originale di Carlotto, penna celeberrima del noir italiano, il libro ha il respiro narrativo di un romanzo grazie a una storia criminale dura e toccante costruita con un ritmo incalzante che ricalca quello delle serie tv e l'impatto visivo del fumetto: quando un veterano dell'anticrimine e un suo confidente vengono uccisi, il commissario Lo Porto, ormai in pensione, viene richiamato in servizio a Milano dalla bella Stefania Rosati che ha preso il suo posto. A quanto pare infatti l'autore del duplice omicidio sembra essere proprio uno degli agenti che un tempo facevano parte della vecchia squadra di Lo Porto: quest'ultimo dovrà quindi dargli la caccia, in un confronto serrato tra vecchie e nuove generazioni di poliziotti e una resa dei conti sanguinosa che vedrà coinvolti, senza distinzioni, colpevoli e innocenti, idealisti e corrotti.