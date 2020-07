Prato ricorda Curzio Malaparte al mausoleo di Spazzavento

PRATO - Tante persone il 19 luglio a Spazzavento di Prato hanno reso omaggio allo scrittore Curzio Malaparte (1898-1957) nel 63/o anniversario dalla morte. Una delegazione comunale, con il gonfalone, è partita alle 7.30 dalla piazza del Comune per raggiungere il mausoleo sulla sommità del Monte Le Coste dove è stata deposta una corona d'alloro.

Il monumento fu costruito nel 1961 per onorare le volontà che Curzio Malaparte lasciò intendere nel celebre passo di 'Maledetti Toscani', laddove scriveva "…e vorrei avere la tomba lassù, in vetta allo Spazzavento, per sollevare il capo ogni tanto e sputare nella fredda gora del tramontano".

Il sentiero che conduce fino a Spazzavento sarà interessato da un intervento da parte dell'Associazione Malaparte.

"L'amministrazione comunale accoglie con favore la proposta di crowfunding avanzata dall'Associazione Malaparte e finalizzata alla sistemazione del sentiero che conduce a Spazzavento - spiega l'assessore alla Cultura Simone Mangani -. Ringrazio inoltre tutti i volontari del Csn, della Vab e della riserva naturale dell'Acquerino per aver consentito anche quest'anno le migliori condizioni possibili per la commemorazione".