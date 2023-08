Pordenonelegge, 62 anteprime alla festa del libro con i lettori

Api grigie (Keller) uscirà in occasione di pordenonelegge, è il nuovo romanzo di Andrei Kurkov, la voce letteraria più nota dell'Ucraina di oggi.

Inaugurerà il festival, mercoledì 13 settembre. In anteprima assoluta arriverà anche lo scrittore Éric-Emmanuel Schmitt che per la prima volta racconterà a Pordenone La sfida di Gerusalemme, reportage (e/o con Libreria Editrice Vaticana), dedicato alla Terra Santa, con una lettera inedita di Papa Francesco.

Sono solo due delle 62 anteprime che quest'anno pordenonelegge ospita (13-17 settembre), forte di 334 incontri e 570 protagonisti, come da programma consultabile online da domani. Un autore su 5, dunque, porta la sua novità: come le due autrici bestseller, Viola Ardone con Grande meraviglia (Einaudi) e la spagnola Elísabet Benavent con Il racconto perfetto (Salani), di cui è appena uscita la serie Netflix. Ci saranno le anteprime di Michela Marzano (Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa, Rizzoli), e di Mariolina Venezia, Ritorni, un racconto lungo dedicato a Trieste. Ci saranno giornalisti come Corrado Augias con Paolo, l'uomo che inventò il Cristianesimo (Rai libri), e Federico Rampini, La speranza africana (Mondadori). Sul filo rosso dell'attualità, l'irlandese Sally Hayden proietterà il pubblico sul sentiero delle morte nel Mediterraneo con E la quarta volta siamo annegati (Bollati Boringhieri); Cecilia Sala proporrà L'incendio. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan (Mondadori). Molti gli autori internazionali alla prima presentazione italiana del loro ultimo libro: la bestseller di Wonder R.J. Palacio, Emilia Hart, Philippe Forest, Anil Seth, Alberto Manguel, Steven Umbrello.

Al festival anche la prima presentazione dell'autobiografia di Dante Spinotti (La nave di Teseo), e anteprime con la bestseller vietnamita Nguyễn Phan Quế Mai e il suo Dove vola la polvere (Nord edizioni), la Prix Goncourt Lydie Salvayre con La conferenza (Prehistorica), Michel Bussi con il nuovo giallo Tre vite, una settimana (e/o), Nino Haratischwili con La luce che manca (Marsilio) e Michael Bible, nuovo caso letterario USA, autore de L'ultima cosa bella sulla faccia della terra (Adelphi).

Con i nuovi libri in arrivo anche Paolo Di Paolo, Piergiorgio Odifreddi, Marcello Veneziani, Francesco De Filippo, Giorgio Vallortigara, Piergiorgio Pulixi, Vittorino Andreoli, Toni Capuozzo, Paolo Legrenzi.

