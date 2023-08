Pescasseroli legge, tra gli ospiti Mancuso e omaggio a Flaiano

Si aprirà il 10 agosto con 'Ennio l'alieno. I giorni di Flaiano' (Mondadori), il libro che Renato Minore e Francesca Pansa hanno dedicato al grande autore di Tempo di uccidere, raccontato tra giornalismo, letteratura, cinema e vita privata, la quinta edizione di Pescasseroli Legge, la rassegna di libri diretta da Dacia Maraini e organizzata da Fiorella Graziani con il supporto dell'Associazione Pescasseroli È W Cuore storico del Parco Nazionale d' Abruzzo-Lazio-Molise, Pescasseroli torna ad essere crocevia di autori e libri in sei incontri, il 10-11-13 e il 17-18-19 agosto che si terranno all'aperto, a partire dalle 18.15, nello scenario di piazza Umberto I con la partecipazione di Dacia Maraini, in dialogo con gli autori.

Tra gli ospiti: la neuroscienziata Michela Matteoli, l'11 agosto, con il suo libro Il talento del cervello. 10 lezioni facili di neuroscienze (Sonzogno); l'inviata del Tg1 Stefania Battistini, il 13 agosto, con il saggio Una guerra ingiusta racconti e immagini dall'Ucraina sotto le bombe (Piemme); la scrittrice italiana di origine somala Igiaba Scego, il 17 agosto, che presenterà Cassandra a Mogadiscio (Bompiani).

Atteso il 18 agosto il ritorno a Pescasseroli del filosofo e teologo Vito Mancuso con il saggio Etica per giorni difficili (Garzanti). Lo stesso giorno, alle 21.15, presso l'Abbazia Santi Pietro e Paolo, ci sarà il Concerto Coro Decima Sinfonia di Pescasseroli diretto dal Maestro Anna Tranquilla Neri.

Pescasseroli Legge si concluderà il 19 agosto con Angela Mauro, corrispondente per Huffpost da Bruxelles, che affronterà temi di politica europea attraverso il suo saggio Europa sovrana - La rivincita dei nazionalismi (Feltrinelli), con la prefazione di Lucia Annunziata.

A moderare gli incontri saranno i giornalisti Maria Rosaria La Morgia, Domenico Ranieri, Flavia Capone, Eugenio Murrali, Luca Zipoli, con letture a cura di Andrea Casanova Moroni, Barbara Amodio, Alice De Matteis, Alessandro Scafati.



