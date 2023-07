Festival delle Idee, anteprima con Palacio e ospite Ghosh

Arriva la scrittrice bestseller R.J. Palacio, l'autrice del fenomeno Wonder, con un evento in anteprima il 17 settembre, alla quinta edizione del Festival delle Idee che si svolgerà tra Mestre e Venezia dal 26 settembre al 27 ottobre. Tra i primi ospiti annunciati Amitav Ghosh con un'analisi su Il nostro Pianeta, Umberto Galimberti con una lectio magistralis su L'illusione della libertà, Alessandro D'Avenia con Naufragare è salvezza: la nostra odissea quotidiana, l'attivista di origini iraniane Pegah Moshir Pour, protagonista all'ultimo Festival di Sanremo assieme a Drusilla Foer, Paolo Borzacchiello, tra i massimi esperti di intelligenza linguistica.

Al Festival grande attesa anche per Vincenzo Schettini, Mario Calabresi, Marco Bianchi, Don Antonio Spadaro, Amara, Vito Mancuso, Giovanni Caccamo. E ancora Sonia Bergamasco con l'editore Lorenzo Flabbi per il live reading de Gli anni di Annie Ernaux (evento in collaborazione con Audible), Stefania Parmeggiani con il suo percorso dedicato a Federico Fellini e Paolo Stella. Evento unico il 18 ottobre con lo storico fondatore di Lonely Planet Tony Wheeler in dialogo con Beppe Severgnini.

Dedicato al tema Elogio dell'incertezza, il Festival, tra i Grandi Eventi della Regione del Veneto, patrocinato dalla Regione e dal Comune di Venezia, ideato da Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee, avrà tra le nuove proposte di quest'anno il Workshop delle Idee: alcune giornate di formazione a Forte Marghera e al Centro Culturale Candiani con Andrea Piovan sul potere della voce e del silenzio che precede la parola, con lo scrittore Mauro Garofalo sulla scrittura ambientale per approfondire il tema dell'habitat nella narrazione contemporanea e con Selene Calloni Williams con un workshop sullo yoga sciamanico.

Tornano, dopo il successo della scorsa edizione, i Viaggi in Poltrona condotti dal direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro, per approfondire le tematiche emozionali legate al viaggio attraverso la voce di alcuni ospiti.

Tra i luoghi, ormai iconici della manifestazione, le Sale Apollinee del Gran Teatro la Fenice, il Teatro Malibran, il Teatro Toniolo. E poi l'Auditorium IUAV e Ca' Foscari, i centri culturali come il Candiani a Mestre, i poli museali: M9 e Padiglione Rama dell'Ulss3, la Scuola Grande di San Marco, l'Accademia di Belle Arti a Venezia e Forte Marghera per le giornate di workshop. Alcuni degli eventi sono prenotabili da mercoledì 2 agosto sul sito www.festivalidee.it; altri saranno disponibili a partire da martedì 22 agosto.



