Il Festival del racconto con Saviano e Capossela

BOLOGNA - Il racconto ha un suo festival: dall'1 all'8 ottobre torna a Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera la Festa del Racconto. La manifestazione, giunta alla 18/a edizione, vuole esplorare le diverse forme del racconto: scritto e orale, in musica e per immagini, come genere letterario e come spettacolo. Lo fa coinvolgendo numerosi protagonisti, tra cui la scrittrice irlandese Catherine Dunne, la filologa spagnola Irene Vallejo, il podcaster Pablo Trincia, i giornalisti Luca Sofri e Francesco Costa, la reporter Cecilia Sala, il fumettista Manuele Fior e numerosi autori italiani: Viola Ardone, Paolo Nori, Francesco Piccolo, Fabio Genovesi, Gabriella Genisi, Giuseppe Culicchia.

Tra gli appuntamenti speciali una lezione di Roberto Saviano sul "coraggio di raccontare", il concerto di Vinicio Capossela, i reading di Fabio Stassi con Neri Marcorè e di Antonio Manzini con l'attore Tullio Sorrentino. Oltre 50 eventi in sei giorni, tutti gratuiti.

"Esplorare mondi, intrecciare storie" è la dichiarazione d'intenti dell'edizione 2023 della Festa, con la direzione scientifica di Sonia Folin. Obiettivo di questa edizione è anche radicare ulteriormente il festival al territorio: la Festa entrerà nei cortili, palazzi e monumenti di Carpi, animandoli con piccoli eventi letterari e spettacoli.



