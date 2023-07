A Roma il festival Teverestate, narrativa e poesia in rassegna

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - E' un festival estivo fortemente letterario Teverestate, che si svolge fino al 3 settembre in una delle zone più suggestive di Roma, il Lungotevere Tor di Nona, con Castel Sant'Angelo a fare da sfondo. A promuoverlo è l'associazione culturale Cibaldone con App Eventi: è stato organizzato un calendario di incontri coinvolgendo autori e case editrici romane e nazionali per raccontare la Capitale ma anche molti aspetti della complessità contemporanea. Fra gli eventi in programma al festival, che oltre alla parte letteraria ne ha una dedicata alla musica e una al vino, c'è la rassegna della rivista Leggere Tutti, a cura del suo direttore Sandro Capitani con tre appuntamenti sul panorama letterario attraverso una riflessione su case editrici, librerie e biblioteche. Il 26 luglio, Stefania Parmeggiani dialogherà con la libreria Spazio Sette, il 1° agosto Giorgio Zanchini incontrerà il bibliotecario Vittorio Ponzani, e l'8 agosto Graziano Graziani si confronterà con gli editori indipendenti Andrea Cati di Interno Poesia e la curatrice di Tempesta Editore, Chiara Mazza. Mentre l'associazione il Talento di Roma con Gatto a TeverEstate organizza una serie di dialoghi sulla narrazione del territorio capitolino: fra gli ospiti Maria Grazia Calandrone, Francois Morlupi, Nella Frezza e Camilla Ghiotto. Largo spazio anche alla poesia, con la rassegna Materie Poetiche, a cura di Spazio Parola (di Gisella Blanco ed Elisabetta Destasio Vettori). Negli appuntamenti del 16 e 30 luglio, si alterneranno, tra gli altri, scrittori in versi come Cinzia Marulli, Elio Pecora, Graziano Graziani e Diletta D'Angelo. Una serata particolare, il 16, sarà dedicata a quattro voci storiche emiliane: Alberto Bertoni, Francesca Serragnoli, Giancarlo Sissa, Enrico Trebbi. Ciascun incontro sarà incentrato su un preciso elemento naturale: con i versi dedicati all'acqua, all'aria, alla terra e al fuoco si potrà dimostrare come la poesia sia ancora materia vivissima, e come rappresenti un elemento unificante e costantemente rigenerante per la società. E la poesia arriva persino via web, con Radio Poetanza, una postazione 'in onda' il 23 luglio, il 6 e 27 agosto e ancora il 3 settembre, l'ultimo giorno del festival, con declamazioni e approfondimenti su una serie di temi, dalla Roma di Pasolini, all'intelligenza artificiale, all'impegno civile e alle migrazioni (ANSA).