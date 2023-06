L'amore salverà il mondo, un salotto con Simona Ventura

(ANSA) - RIMINI, 29 GIU - E' 'L'amore salverà il mondo' il tema al centro della quarta edizione di 'Terrazza Dolce Vita'', il calendario di originali salotti en plein air ospitati, dal 2020, all'ombra del giardino del Grand Hotel di Rimini, l'hotel dei sogni raccontato da Federico Fellini nel suo Amarcord, e nati da un'idea di Giovanni Terzi e Simona Ventura. Tanti gli ospiti che dal 30 luglio al 10 agosto: da Pupi Avati ad Annamaria Bernardini de Pace, da Piero Chiambretti a Matteo Zoppas, da Massimo Giletti a Giacomo Agostini, da Adriano Galliani a Vera Politkovskaja (che sarà in collegamento). La Terrazza Dolce Vita è un format promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini.

Si comincia domenica 30 luglio con Pupi Avati e la conduttrice tv Paola Perego. Il 31 sarà la volta di Massimo Giletti, l'1 agosto di Marisa Laurito, il 2 si daranno appuntamento il bassista Saturnino, l'attore e regista statunitense Anson Williams (celebre per aver interpretato Potsie nella serie Happy Days), la cantante brasiliana Olga Maria de Souza, in arte Corona, e l'imprenditore Adriano Galliani. Il cantante statunitense Leroy Gomez e il comico Maurizio Ferrini saranno gli ospiti del 3 agosto, il 4 si incontreranno il 15 volte campione di moto Giacomo Agostini e l'imprenditore Matteo Zoppas, presidente di Ice, Istituto Nazionale per il Commercio Estero, il 5 Tiberio Timperi e il cantante Gary Low. Il conduttore tv Francesco Vecchi sarà il protagonista del 6, mentre il 7 il parterre prevede il politico Giulio Terzi, il chirurgo Andrea Gattolin e la moglie del giornalista Kara Murza (condannato a 25 anni di carcere in Russia e candidato al Nobel per la pace), Evgenia Kara Murza.

Inoltre sarà in collegamento la giornalista e autrice tv moscovita Vera Politkovskaja.

L'8 agosto Piero Chiambretti e Don Giulio Dellavite, il 9 un salotto "al femminile" sul tema della violenza con Serena Ventura, l'avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace, il Questore di Rimini Rosanna Lavezzaro, Mafalda Garro, responsabile dell'associazione Segno che si occupa di minori, la presidente dell'Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime di Reato, Elisabetta Aldrovandi. Si chiude il 10 agosto con il pilota Giancarlo Fisichella. (ANSA).