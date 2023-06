Via al Salento Book Festival, ospiti da Pif e Paolo Giordano

(ANSA) - LECCE, 26 GIU - Più di 50 tra autori e relatori ospiti di 8 comuni del Leccese, per oltre 30 appuntamenti in programma dal 27 giugno al 19 settembre. La 14esima edizione del Salento Book Festival, la rassegna itinerante pugliese legata ai libri, porterà tra piazze, giardini, palazzi storici, castelli e belvedere sul mare scrittori, professionisti e personalità del mondo del giornalismo, della musica e dello spettacolo. La kermesse comincia domani nel palazzo Marchesale di Galatone e proseguirà per tutta l'estate a Aradeo, Castrignano dei Greci, Collepasso, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Galatone, Gallipoli e Nardò. Il programma è stato presentato questa mattina al convitto Palmieri di Lecce.

La festa dei libri ospiterà, tra gli altri, il premio Strega Paolo Giordano, che presenterà il suo quinto libro, Tasmania, e l'attore e regista Pif, con il suo secondo romanzo La disperata ricerca d'amore di un povero idiota. Presenti anche la cantante Malika Ayane con la raccolta di racconti Ansia da felicità e il professore influencer Vincenzo Schettini con La fisica che ci piace. In Conversazione con Gianrico Carofiglio, inoltre, lo scrittore barese si dedicherà all'arte e all'artigianato della scrittura. (ANSA).