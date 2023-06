Tornano i dialoghi del festival Giornalisti del Mediterraneo

(ANSA) - BARI, 26 GIU - Guerra, cooperazione internazionale, approvvigionamento energetico, tensioni nel Mare Nostrum: sono alcuni dei temi che saranno trattati dalla quindicesima edizione del festival Giornalisti del Mediterraneo, che si svolgerà a Otranto dal 6 al 9 settembre prossimi. Le prime tre serate saranno dedicate ai panel di discussione cui prenderanno parte giornalisti, inviati di guerra, istituzioni ed esperti di dinamiche internazionali. Parteciperanno Dario Giacomin, rappresentante italiano ai comitati militari di Nato e Ue, Marco Peronaci, ambasciatore d'Italia alla Nato e Ghazal Afshar, presidente giovani iraniani in Italia. La serata conclusiva del 9 settembre sarà invece dedicata alla consegna dei premi Caravella (tra i primi nomi dei premiati, i giornalisti Niccolò Zancan, Alice Martinelli e Angelo Macchiavello).

"Attraverso il Festival si conferma ancora una volta il ruolo di Otranto come agorà nella quale la discussione che si alimenta di altissime competenze ed esperienze maturate sul campo punta a stabilire e rafforzare un dialogo che oggi è più che mai necessario. Le sponde del Mediterraneo sono un concentrato di culture, storie, valori che rappresentano una ricchezza straordinaria, un patrimonio inestimabile che va valorizzato in un'ottica di pace e dialogo", commenta in una nota stampa il sindaco di Otranto, Francesco Bruni. (ANSA).