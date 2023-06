Salone del Libro, 'Guarda che storia! Racconti per lo schermo'

(ANSA) - TORINO, 21 GIU - Prende il via il 21 giugno la terza edizione di "Guarda che storia! Racconti per lo schermo", l'iniziativa di Film Commission Torino Piemonte e Salone Internazionale del Libro che punta alla scoperta di romanzi e storie originali da adattare per il piccolo o il grande schermo.

Un'iniziativa che conferma come propria finalità principale quella di valorizzare la creatività e la professionalità di autrici, autori e case editrici, mirando a scoprire storie originali che abbiano le caratteristiche e le potenzialità adatte a diventare una sceneggiatura per il grande e il piccolo schermo.

Verrà proposto un percorso volto a facilitare il dialogo tra il mondo editoriale e quello della produzione cinetelevisiva: un'opportunità per i progetti finalisti che permetterà agli autori o agli editori selezionati di beneficiare a titolo gratuito di un percorso di avvicinamento all'industria audiovisiva e che culminerà nella "pitching session" durante il prossimo Tfi Torino Film Industry (novembre 2023) e nella partecipazione al prossimo Salone Internazionale del Libro (prendendo parte al Rights Centre a maggio 2024). Entrambe le occasioni rappresenteranno per gli autori e le case editrici opportunità di incontro, dialogo e presentazione e confronto con produttori cinematografici per approfondire le potenzialità di adattamento delle loro storie. La call for application permetterà di selezionare un numero indicativo di sette romanzi editi negli ultimi tre anni e adeguati ad un adattamento per il cinema e la serialità televisiva e offrirà ad autori e case editrici la possibilità di presentare il proprio progetto ad una platea di produttori e decision makers del mondo cinematografico e televisivo nazionale nel corso del prossimo Tfi. (ANSA).