A Tutto Volume, Libri in Festa a Ragusa dedicato a Piero Angela

(ANSA) - RAGUSA, 10 GIU - Con un video inedito in cui Piero Angela, scomparso l'anno scorso, suona il pianoforte, si aprirà giovedì 15 giugno alle 20 in riva al mare la 14/a edizione di "A Tutto Volume - libri in festa a Ragusa", il festival letterario diretto da Alessandro Di Salvo e promosso dalla Fondazione degli Archi. Una serata speciale, in piazza Torre a Marina di Ragusa, ideata e condotta da Massimo Polidoro che con Angela e altri ha fondato il Comitato italiano per il controllo delle affermazioni sul paranormale e che ha tenuto una rubrica fissa nell'ultima edizione di SuperQuark.

L'appuntamento "Piero Angela: 70 anni al servizio della conoscenza", produzione originale del festival, vedrà la partecipazione di Barbara Gallavotti, Amedeo Balbi, Bruno Bozzetto, Antonio Pascale che racconteranno come Angela abbia influenzato le loro carriere e le scelte di vita. Ci sarà anche l'autore storico del programma tv, Lorenzo Pinna, ed ancora altri ospiti e perfino una sorpresa grazie ai musicisti La Perna, Vasile e Pollicita del Quark Jazz Trio che intoneranno in chiave jazz la famosa sigla di Quark, l'Aria sulla quarta corda di Johann Sebastian Bach, e altri brani jazz cari al noto divulgatore italiano.

Con questo appuntamento speciale, a cui farà seguito l'intervento dei Sonnambuli, il festival "A Tutto Volume" ritorna ad animare il tradizionale fine settimana di metà giugno dedicato alla lettura, con scrittori, saggisti, giornalisti, esperti e soprattutto un pubblico, anche giovane, appassionato di libri, spettacoli, reading, dibattiti e lezioni. (ANSA).