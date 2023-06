I vincitori del premio per la letteratura delle radici

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - L'8 giugno al Tempio di Adriano di Roma si svolgerà la cerimonia di premiazione della prima edizione del premio letterario La letteratura delle Radici.

Il premio è organizzato dall'associazione Italian in Italy ETS www.italianinitaly.net, fondata e presieduta dal 1987 dalla glottologa e imprenditrice Pina Foti, che riunisce le più prestigiose scuole di lingua e cultura italiana per stranieri. La parola e il racconto - un tempo orale e in seguito scritto - sono gli strumenti attraverso i quali si tramanda, da una generazione all'altra, il patrimonio culturale e identitario. Il concetto di radici non riguarda esclusivamente i processi migratori ma, in senso più ampio e pregnante, considera la riflessione sul chi siamo in relazione ai luoghi e all'appartenenza a comunità che sviluppano pratiche condivise.

La parola scritta, protagonista nel processo di costruzione e perpetrazione della cultura, è il fulcro sul quale si basa il premio dedicato alle storie e gli studi legate alla ricerca e la custodia delle radici individuali e collettive. La giuria composta da Pina Foti presidente associazione Italian in Italy, Ivana Jelinic AD Enit, Salvo Iavarone Vice Presidente Confederazione degli Italiani nel mondo, Luigi Contu direttore ANSA, Elisabetta Migliorelli giornalista Rai, Donatella Gallone giornalista carta stampata/web ed editrice, Rosa Musto dirigente del Ministero Istruzione e Merito e presieduta da Francesca Vitelli, scrittrice ed esperta di comunicazione, ha inteso premiare le opere pubblicate da grandi e piccole case editrici ponendo attenzione al panorama editoriale italiano.

Parteciperanno ai lavori il Sottosegretario al Ministero degli Esteri Giorgio Silli, Ivana Jelinic Ad Enit, Salvo Iavarone Vice Presidente Confederazione degli Italiani nel mondo, Luigi Contu direttore ANSA, Elisabetta Migliorelli giornalista Rai, Pina Foti presidente dell'associazione Italian in Italy, Stefania Frabotta esperta di turismo delle Radici e Francesca Vitelli presidente della giuria.

Riceveranno il premio nella categoria narrativa italiana-biografia romanzata Flavia Amabile per Elvira pubblicato da Einaudi, Marco Cosentino e Domenico Dodaro per Madame Vitti pubblicato da Sellerio, Luisella Dal Pra per La libertà, e insieme il mio cuore pubblicato da Nutrimenti e Silvia Pattarini per Biglietto di terza classe pubblicato da Gli scrittori della porta accanto. Nella categoria narrativa-romanzo Carla Maria Russo per Cuore di donna pubblicato da Piemme, nella categoria saggistica Elena Bonelli per La canzone romana pubblicato da Newton Compton editori e nella categoria riviste letterarie Oltreoceano pubblicato da Linea edizioni.

"Abbiamo voluto istituire questo premio - spiega Pina Foti - per sottolineare l'importanza che la lingua italiana ha nella quotidiana valorizzazione della nostra cultura nel mondo". (ANSA).