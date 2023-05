(ANSA) - LECCE, 03 MAG - L'Accademia di Belle Arti di Lecce ospita dal 25 al 27 maggio la seconda edizione del Festival delle letterature, intitolata Oltre il confine delle parole e diretta dalla scrittrice Anilda Ibrahimi. Al Festival, ideato e organizzato dall'Accademia in collaborazione con Palcom Comunicazione, saranno presenti numerosi ospiti tra cui Peter Cameron, Antonella Lattanzi, Antonio Pascale, Fabrizio Spucches, Enri Canaj, Michela Rossi in arte Sonno, Manuel Vila e Simone Pace.

Il tema dell'edizione di quest'anno è pensato per un festival al plurale, che prende vita in un luogo di formazione per giovani artisti, dove il confine è il limite da valicare per consacrare le differenze e creare uno spazio comune di coesistenza. D'altronde la nostra stessa identità viene trasmessa dalle storie che diventano mondi da attraversare.

Nelle sale e nel chiostro del cinquecentesco palazzo dell'Accademia il Festival delle letterature ospiterà scrittori e artisti nazionali e internazionali, mostre di fotografia, workshop di graphic novel e di scrittura creativa, laboratori di grafica d'arte e di editoria.

Per la letteratura, l'appuntamento più atteso è sabato 27 maggio alle ore 20 con lo scrittore statunitense Peter Cameron, noto al grande pubblico per il romanzo Un giorno questo dolore ti sarà utile da cui è stato tratto l'omonimo film, che presenterà il suo libro Che cosa fa la gente tutto il giorno?, edito da Adelphi. Sul palco del chiostro saliranno anche la scrittrice Antonella Lattanzi con il suo ultimo libro sul desiderio di essere madri Cose che non si raccontano (Einaudi) e l'esordiente salentina Chiara Fina con L'estate brucia ancora (Guanda). Lo scrittore Antonio Pascale, finalista del Premio Campiello 2022, terrà un talk dal titolo La forma delle storie: le storie che raccontano chi siamo sono anche pericolose, confondono e ingannano.

Tra le mostre di fotografia spiccano quelle di Fabrizio Spucches con Home swept home, a cura di Nicolas Ballario, e del greco Enri Canaj con 'Say Goodbye before you leave', a cura di Ajola Xoxa fondatrice della Harabel Contemporary Art Platform di Tirana.

Una sezione del festival è dedicata al fumetto con mostre, workshop e incontri. Sarà esposta una selezione delle copertine di Fumetti di Domani, inserto del quotidiano Domani, curata dalla fumettista Michela Rossi in arte Sonno. Saranno al Festival anche due artisti che si sono distinti nel panorama nazionale del fumetto: Miguel Vila e Simone Pace. Nicoletta Scilimati, infine, firmerà la mostra di stampa d'arte Wunderkammer e, con Gianni De Serio, quella di paper litography dal titolo Liber Monstrorum.

Anche quest'anno il programma prevede tanti workshop e seminari per la formazione degli studenti: vi parteciperanno le fumettiste Sonno (Michela Rossi) e Bambi Kramer, Anna Frabotta, ideatrice del progetto Frab's Magazine, l'incisore Gianluca Murasecchi, l'autore di filosofia del gaming Tommaso Ariemma, il giornalista Luigi Mascheroni, lo scrittore Marco Lodoli e l'agente letteraria Carmen Prestia.

Per maggiori informazioni: festivaldelleletterature.le.it (ANSA).