London Book Fair, 28 gli editori e agenti letterari italiani

(ANSA) - LONDRA, 14 APR - Sono ventotto gli editori e gli agenti letterari italiani presenti all'edizione 2023 della London Book Fair, tra i principali appuntamenti internazionali per lo scambio dei diritti in programma dal 18 al 20 aprile a Londra nello storico Centro espositivo Olympia. L'Italia è presente, oltre che con i singoli espositori, con uno stand collettivo di 150 metri quadrati realizzato dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori (AIE) in cui espongono 17 realtà: 24 Ore Cultura, Edra, Gius. Laterza & Figli, Golinelli, Griffin, Gruppo Albatros Il Filo, Hoepli, Il Portico Editoriale, Lo Scarabeo, Maurizio Corraini, Moon, OGM - Officine Grafiche Muzzio, Piemme/Sperling&Kupfer, Mondadori Electa, Sassi Editore, Silvia VASSENA @ MILANO Scouting & Consulting - Acoma Book, Tomolo EdiGio' Edizioni. L'edizione della London Book Fair svoltasi l'anno scorso aveva registrato la partecipazione di oltre 15.000 visitatori provenienti da ogni parte del mondo. (ANSA).