Il tempo del sogno al centro di BookCity a Milano

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Il tempo del sogno è il tema della XII edizione di BookCity, la manifestazione dedicata alla lettura che si terrà tra il 15 e il 19 novembre, preceduta da due giornate intitolate Aspettando BookCity Milano. Tra le novità della rassegna, che porta il libro in ogni angolo di Milano, l'apertura di una 'Casa della voce' dedicata alle letture ad alta voce. Tra gli obiettivi della kermesse, "una maggiore visibilità internazionale", come annunciato da Piergaetano Marchetti, che presiede l'associazione di cui fanno parte Carlo Feltrinelli, Luca Formenton, Piergaetano Marchetti e Stefano Mauri, entrato dopo la scomparsa di Achille Mauri. Per far conoscere Bookcity all'estero "porteremo - ha spiegato il presidente di Aie Ricardo Franco Levi - l'esperienza milanese a Parigi, dove siamo ospiti d'onore dopo 22 anni, e il prossimo anno a Francoforte". Aspettando novembre, ci sono vari eventi promossi dalle Fondazioni editoriali che costituiscono l'Associazione organizzatrice: il ciclo Biblioteca Resistente (Fondazione Corriere della Sera) in attesa del 25 aprile, l'iniziativa per tracciare la mappatura delle librerie di Milano (Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri), una giornata internazionale dedicata ai rapporti tra spazi culturali, tempo e cittadinanza al termine della quale saranno elaborate cinque tesi per le biblioteche del futuro (Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori) e I cinque libri della Stagione Scomposta (Fondazione Giangiacomo Feltrinelli). Per il FuoriSalone, invece, in collaborazione con Gardenia, Bookcity porterà i libri nei giardini. L'iniziativa rientra nella rassegna Lettura Intorno - BookCity tutto l'anno che, insieme a Fondazione Cariplo, diffonde la lettura nei quartieri. Da oggi chiunque - è stato ricordato alla presentazione dell'edizione 2023 - può proporre un evento per BookCity, che lo scorso anno ha ospitato 3167 autori e 1370 appuntamenti. (ANSA).