Più Libri, al via con 600 incontri, tra i più attesi Azar Nafisi

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Cinque giorni, oltre 600 appuntamenti e 519 espositori da tutto il Paese: torna dal 7 all'11 dicembre Più Libri Più Liberi, la Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori-Aie alla Nuvola dell'Eur a Roma. Per il secondo anno consecutivo saranno aperti gli spazi dell'Auditorium della Nuvola; tra gli incontri più attesi, quello dell'8 dicembre con la scrittrice originaria di Teheran Azar Nafisi, che torna in Italia dopo molto tempo, in esclusiva per la fiera dove sarà in dialogo con Michela Murgia.

E ancora Alessandro Baricco con una lectio sul tema della fiera "Perdersi e ritrovarsi, i libri e la libertà". Lo storico Alessandro Barbero con una lectio su "9 agosto 378. Il giorno dei barbari" dedicato alla battaglia di Adrianopoli. Un viaggio "nei registri simbolici nei quali siamo cresciuti" con la partecipazione annunciata di Roberto Saviano (che oggi ha dato forfait al Teatro Valli di Reggio Emilia per il 27 e 28 novembre spiegando di sentirsi bersaglio di "odio tangibile" e senza "alcuno scudo"), Michela Murgia e Chiara Valerio, e la lectio di Alberto Angela su Nerone in un incontro che sarà anche un'occasione per ricordare il padre Piero Angela. Super atteso l'evento di chiusura con Zerocalcare e Ascanio Celestini.

"Abbiamo doppiato i 20 anni. Quest'anno la fiera ha una particolarità nuova: uno sguardo più attento alla dimensione internazionale. Avremo con noi i direttori dei principali appuntamenti internazionali del libro" ha detto il presidente dell'Aie, Ricardo Franco Levi. La ventesima edizione della Fiera prende ancora maggior forza dai dati postivi per la piccola e media editoria che ha raggiunto quota 45,2% del mercato. Presieduta da Annamaria Malato e diretta da Fabio Del Giudice, Più Libri Più Liberi, sostenuta dal Centro per il libro e la lettura del ministero della Cultura, dalla Regione Lazio, da Roma Capitale, dalla Camera di Commercio di Roma e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con il contributo di Siae, quest'anno vede alla guida del programma la storica curatrice Silvia Barbagallo e Chiara Valerio a cui nel 2023 passerà il testimone. (ANSA).