In mostra a Milano le copertine migliori dell'anno

(Torna alla Kasa dei Libri la mostra 'Buona la prima!', giunta alla 5/a edizione. Il giornalista ed esperto in grafica editoriale Stefano Salis, ideatore e curatore della mostra, ha riunito un gruppo di giudici competenti che ogni giorno si confrontano con il libro per mestiere e passione, allo scopo di selezionare le migliori copertine uscite in edizione italiana nel 2022, senza limitazioni di genere, formato o intento commerciale. Le vincitrici a pari merito di questa edizione sono ben tre: 'Le lettere' di Pier Paolo Pasolini (Garzanti), 'Il regno di vetro' di Lawrence Osborne (Adelphi) e il catalogo su Max Ernst (Electa). Come di consueto, non si vince niente, non c'è un premio fisico, ma solo la menzione. Il risultato è però un interessante colpo d'occhio sullo stato dell'arte della grafica editoriale italiana Porre l'accento sul libro fisico esaltandone le sue peculiarità, si accosta perfettamente alla filosofia della Kasa di Andrea Kerbaker - tra i giurati - dove di volumi ce ne sono più di 35 mila, ognuno con la propria unicità di oggetto.

In mostra si potranno apprezzare tutte le copertine selezionate, opportunamente accompagnate dalle motivazioni che le hanno fatte risaltare agli occhi della giuria. La novità di questa edizione vede la partecipazione diretta del pubblico, che, magari dissentendo rispetto a quanto espresso dai giurati, è chiamato a votare la sua preferita.

La mostra sarà inaugurata il 24 novembre alle ore 18 e resterà aperta al pubblico fino al 6 dicembre.