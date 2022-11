Bookcity chiude l'11esima edizione con 140mila presenze

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - Sono state oltre 140.000 gli appassionati di libri che hanno seguito in questi ultimi quattro giorni gli incontri di Bookcity, la rassegna dedicata alla lettura che si chiude oggi a Milano, registrando una crescita del 15% della partecipazione.

A garantire la riuscita dell'undicesima edizione della manifestazione, con un calendario di oltre 1.300 eventi, più di 400 volontari. Un'edizione - la prima, dopo la pandemia, nella sua tradizionale modalità in presenza a ingresso libero - con una forte partecipazione online, con oltre 385.000 utenti raggiunti dai canali social della rassegna, che da quest'anno includono anche un profilo TikTok.

BookCity Milano continua attraverso La Lettura Intorno, il progetto promosso dall'Associazione BookCity Milano e ideato con Fondazione Cariplo, che propone altre tre giornate di incontri dedicati alla lettura, al territorio e alla cittadinanza attiva, in tre quartieri di Milano. Domenica 27 novembre l'appuntamento alla Biblioteca Chiesa Rossa; lunedì 28 novembre al Made in Corvetto; infine, martedì 29 novembre alla Biblioteca di Baggio.

Non solo, la manifestazione si espande anche grazie al progetto 'Sul treno. Letture dalle grandi opere della letteratura internazionale', un'iniziativa realizzata insieme a Trenord che propone 15 podcast di brani letterari dedicati ai viaggiatori. L'iniziativa prosegue fino a novembre 2023, creando un legame con il progetto di Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023, anno in cui sulla linea che collega Milano alle due città saranno proposti anche momenti di lettura dal vivo.

(ANSA).