Michela Marzano vince il Premio Mondello

(ANSA) - PALERMO, 18 NOV - La 48° edizione del Premio letterario Mondello è stata vinta dalla scrittrice Michela Marzano, autrice di "Stirpe e vergogna" che si aggiudica il SuperMondello con un romanzo familiare che incrocia quella dell'Italia fascista, mentre Domenico Starnone vince il Mondello Giovani con "Vita mortale e immortale della bambina di Milano".

La premiazione nel pomeriggio a Palermo, alla Società siciliana per la Storia Patria.

Il napoletano Starnone, premio Strega nel 2001, racconta la storia commovente di un amore tra bambini, lei muore, ma resterà per sempre presente nei sogni di lui. Domenico Starnone, Vincenzo Latronico e Michela Marzano sono stati eletti vincitori per la sezione Opera Italiana mentre Mario Baudino è il vincitore della sezione Mondello Critica. Il Comitato di selezione è presieduto dal prof. Gianni Puglisi, e composto da Alessandro Beretta, Nicola Cosentino e Antonella Lattanzi. Molti anni fa Puglisi raccolse il testimone da Francesco Lentini e fino ad oggi "la Fondazione Sicilia- spiega il presidente della giuria- gestisce il premio per conto del Comune di Palermo. Da 10 anni abbiamo un accordo con il Salone del Libro di Torino e sono orgoglioso del formidabile intuito che il Premio Mondello ancora una volta mostra al mondo. Annie Arnaux ha vinto il Mondello lo scorso anno e dopo cinque mesi ha avuto il Nobel e non è la prima volta che accade, segno dell'integrità e della competenza dei nostri giurati. Anche Herta Muller dopo il Mondello ha vinto il Nobel nel 2009".

"Il Premio Mondello - sottolinea Puglisi - aiuta i giovani e i lettori in genere a scegliere, a giudicare perché la letteratura è il viatico per un pensiero critico, la strada maestra per intendere se stessi e il mondo".

Il Mondello Giovani ha avuto anche una giuria composta da 120 studenti siciliani, mentre il SuperMondello si avvale della scelta di 21 librerie italiane. (ANSA).