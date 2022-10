Alfonsina Russo, "Strega Poesia nel Parco Archeologico Colosseo'

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Ho accolto da subito con grande interesse la proposta della Fondazione Bellonci di ospitare questo importante evento al Parco archeologico del Colosseo che diventerà, a partire dalla prima edizione, anche il luogo del Premio Strega Poesia". Lo ha annunciato Alfonsina Russo, direttrice del Parco archeologico del Colosseo, alla presentazione del Premio Strega Poesia alla Curia Iulia. "E l'entusiasmo deriva dall'impegno del Parco archeologico del Colosseo, ad essere sempre, tenacemente, uno spazio aperto per tutte le espressioni della cultura e della creatività contemporanea incentrate su un modello di comunità che condivide valori di solidarietà e di pace. Tanto più in un momento storico così difficile come quello che stiamo attraversando dilaniato da una guerra nel cuore dell'Europa alla quale la forza della Poesia può opporsi nel nome della libertà" ha sottolineato Russo. (ANSA).