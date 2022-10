Al via Stati Generali biblioteche, nasce la Carta di Milano

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Il Castello Sforzesco di Milano ospita oggi e domani gli Stati Generali delle biblioteche, promossi dal Comune, a cui partecipano delegati italiani e internazionali e che si concluderanno con la sottoscrizione della Carta di Milano, documento programmatico con gli impegni per rendere sempre più ricco il sistema delle biblioteche delle città.

"Milano sta investendo pesantemente per rafforzare il suo sistema di biblioteche - ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala in apertura dei lavori -.

Naturalmente, esiste il grande progetto Beic, la biblioteca europea di informazione e cultura, un progetto innovativo e impegnativo che evidenzia il ruolo di Milano nel dibattito internazionale. Vale anche la pena evidenziare il grande lavoro che stiamo facendo per migliorare il nostro sistema di biblioteche, composto da dozzine di biblioteche diffuse in ogni quartiere". Secondo il sindaco "la democrazia ha bisogno di conoscenza e informazione. E le biblioteche fanno funzionare meglio la democrazia, fornendo accesso alle informazioni in modo che i cittadini possano prendere le loro decisioni con la consapevolezza necessaria".

La città di Milano in una fase storica "così delicata vuole che le biblioteche rimangano centrali nel sistema politico e culturale delle città - ha spiegato l'assessore alla Cultura del Comune, Tommaso Sacchi -. Uno degli obiettivi di questi Stati Generali è arrivare alla firma di una Carta di Milano per le biblioteche, un documento nato a Milano ma che vuole essere un manifesto che possono adottare le città di tutta Italia. Con l'obiettivo di prendere un impegno chiaro, etico, di programmazione e di investimenti sul sistema bibliotecario di ogni città". Alcuni capoluoghi italiani, ha spiegato l'assessore, hanno già deliberato in giunta l'adozione di questo documento, come ad esempio il Comune di Firenze. (ANSA).