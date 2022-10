Festival bellezza, chiude con oltre 32 mila presenze

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Chiude con oltre 32.000 presenze dal vivo in 35 appuntamenti tutti esauriti sul tema 'Miti e tabù' l'edizione 2022 del 'Festival della Bellezza' di Verona che si è esteso in 20 luoghi simbolo del patrimonio storico-artistico italiano. Al Teatro Romano di Verona (14 appuntamenti) si sono aggiunti l'Olimpico di Vicenza, l'Antico di Segesta, il Bibiena di Mantova e il Vittoriale oltre a palazzi e ville storiche come il Palazzo della Ragione di Padova, le Grotte di Catullo a Sirmione, le ville Guarienti di Brenzone a Garda, Mosconi Bertani e Guerrieri Rizzardi a Negrar di Valpolicella e poi Erice, Monterosso e l'Isola del Garda. Tappe anche in città d'arte come Roma e Firenze.

Concepito intorno all'idea di "arte nell'arte" il festival ha visto una grande partecipazione con numeri record anche sui canali social con più di 3 milioni di visualizzazioni dei video, 4 milioni e mezzo di connessioni e 15 milioni di impression. I follower sono raddoppiati superando i 35.000.

Annunciato il tema della decima edizione che nel 2023 sarà dedicata a "La vita che imita l'arte".

Inaugurato il 15 giugno da Massimo Recalcati con una lectio su Bibbia e psicoanalisi, il Festival si è chiuso il 17 ottobre con Aldo Grasso su miti e Tv. Tra gli ospiti: Umberto Galimberti, Massimo Cacciari e Igor Sibaldi, Alessandro Piperno, Giordano Bruno Guerri, Yaryna Grusha, Melania Mazzucco, Fiorella Mannoia, Arianna Porcelli Safonov, Ornella Vanoni e Simone Cristicchi.

Personaggio dell'edizione è stato, a 100 anni dalla nascita, Pier Paolo Pasolini raccontato da Dacia Maraini, Carlo Lucarelli e Vittorio Sgarbi.

"Gli ospiti ci hanno condotti nel territorio libero del mito, tanto affascinante quanto per noi diventato inconsueto, in cui la questione chiave non è la corrispondenza alla verità ma la percezione e il significato del reale: e nulla è più potente e quindi reale dell'immaginario. E proprio al rapporto tra arte e immaginario sarà dedicata la prossima edizione, la decima, che avrà per tema 'La vita che imita l'arte'" ha spiegato il direttore artistico Alcide Marchioro. "Continueremo la via intrapresa quest'anno di proporre eventi in nuovi luoghi di grande valore artistico e dal grande impatto emotivo" ha detto la coordinatrice generale Alessandra Zecchini. Patrocinato dal Ministero del Turismo, promosso dalla Regione Veneto tra i "Grandi Eventi" e dal Comune di Verona, il Festival è organizzato dall'associazione Idem con la collaborazione di Marilisa Capuano per la programmazione editoriale e Carlo Renzo Dioguardi e Nicola Pasini per le relazioni istituzionali.

(ANSA).