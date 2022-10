Pnlegge: 1 mln visualizzazioni, festival vola anche online

(ANSA) - PORDENONE, 13 OTT - Oltre 1 milione di visualizzazioni con 135 mila visitatori per il nuovo sito, oltre 300 mila navigatori per i contenuti Facebook, più di 120mila persone che hanno seguito il racconto Instagram visualizzando oltre 900 mila volte i contenuti; e oltre 400 mila visualizzazioni su Twitter, nonché l'esordio su TikTok, con video che hanno raggiunto le 100 mila visualizzazioni: ecco i numeri del 'boom' della 23/a edizione di pordenonelegge, in rete e sui social. Un "effetto festival" raccontato in occasione della Festa del Ringraziamento organizzata per oggi, a quasi un mese dalla conclusione del festival.

Ma l'onda lunga della manifestazione si è sentita anche sul piano 'tangibile': spiega infatti il presidente di Fondazione Pordenonelegge, Michelangelo Agrusti, che «la Festa del Libro si conferma moltiplicatore di valore per il territorio: le ricerche sull'impatto economico e fiscale del festival, promosse dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, confermano che anche in tempo di pandemia pordenonelegge ha perlomeno raddoppiato il valore dei contributi pubblici erogati". (ANSA).